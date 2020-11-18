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Разработчики слэшера Godfall, создаваемого в содружестве с AMD и уже успевшего разочаровать компьютерное сообщество отсутствием эффектов на основе трассировки лучей, похоже, учли пожелания геймеров, наконец внедрив поддержку долгожданной технологии для ПК, однако, как оказалось, насладиться новыми красотами смогут далеко не все.

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Как сообщает ресурс Wccftech, игра получила новое обновление, которое принесло с собой в том числе поддержку технологии трассировки лучей, однако исключительно для графических адаптеров AMD, в то время как владельцам видеокарт NVIDIA рекомендуется дождаться следующих апдейтов.

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Источник изображения: Wccftech

Сей факт вызывает крайнее удивление, так как реализация трассировки лучей в данной игре зиждется на Microsoft DirectX Raytracing, поэтому DXR-совместимые продукты NVIDIA по логике вещей также должны входить в список поддерживаемых устройств.

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Впрочем, разработчики могли задержаться с внедрением поддержки графических адаптеров «зелёной команды» ввиду внесения дополнительных изменений и оптимизации непосредственно для продуктов NVIDIA, однако ряду геймеров, желающих насладиться всеми красотами игры здесь и сейчас, это вряд ли будет интересно.