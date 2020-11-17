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Несмотря на то, что AMD официально заявила о возможности поддержки новыми графическими адаптерами серии Radeon RX 6000 технологии трассировки лучей на аппаратном уровне, никаких подробностей о производительности новинок от представителей «красной команды» не поступало.

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Источник изображения: AMD

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Как оказалось, завтра AMD планирует официально поделиться конкретными цифрами, иллюстрирующими достижения Radeon RX 6800 XT в ряде игр и приложений с активированной технологией трассировки лучей, однако ресурс VideoCardz оказался чуть расторопней, опубликовав данные уже сейчас.

Стоит напомнить, что аппаратную поддержку технологии трассировки лучей для графических адаптеров Radeon RX 6000 обеспечивают специальные блоки, именуемые Ray Accelerators — видеокарта Radeon RX 6800 XT имеет в своём распоряжении 72 таких «ускорителя».

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Согласно представленным слайдам, производительность Radeon RX 6800 XT с использованием DirectX Raytracing в разрешении 1440p находится на достаточно высоком уровне: среднее значение кадровой частоты в пяти представленных тайтлах не падает ниже уровня в 67 к/с (Metro Exodus), достигая показателя в 95 к/с (Call of Duty: Modern Warfare).

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Источник изображения: VideoCardz

Стоит учесть, что, помимо искомой видеокарты, тестовая система включала в себя настольный процессор AMD Ryzen 9 5900X и 16 Гбайт оперативной памяти DDR4-3200, а «замеры» производились при максимальных настройках качества.

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При сравнении возможностей Radeon RX 6800 XT с Radeon VII специалисты компании утверждают, что поддержка аппаратного ускорения новинки позволяет ей ощутимо быстрее справляться с рендерингом в Blender 2.90 с использованием Radeon ProRender 2.5.17: разница колеблется в пределах от 49 до 68 %.

Кроме того, AMD подтверждает, что работа над FidelityFX Super Resolution (аналогом NVIDIA DLSS) идёт полным ходом — в обозримом будущем можно будет ожидать внедрения данной технологии в ряд игровых приложений.