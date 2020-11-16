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Предвосхищая скорый дебют нового графического адаптера NVIDIA в лице GeForce RTX 3060 Ti, некоторые онлайн-площадки уже сейчас публикуют предварительные цены на новинки: так, канадский ритейлер PC-Canada пополнил свой ассортимент сразу несколькими моделями производства ASUS, однако их стоимость кажется несколько завышенной.

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Наиболее дешёвая Dual GeForce RTX 3060 Ti обойдётся в ~715 канадских долларов (около 550 долларов США), более дорогая TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti оценена в ~741 канадский доллар (около 570 долларов США), а на верхней строчке расположилась ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti с ценником в ~757 канадских долларов (около 580 долларов США).

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Источник изображений: PC-Canada

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Таким образом, стоимость новинок в данном магазине существенно превысила порог в 400 долларов США, который, судя по имеющимся данным, должен быть отправной точкой при формировании цен на GeForce RTX 3060 Ti. Впрочем, представленные цены могут быть лишь предварительными, подлежащими корректировке перед стартом продаж новых моделей.

Что касается технических характеристик RTX 3060 Ti, то на сайте приводятся лишь общие данные: новинка основана на графическом чипе GA104-200 поколения Ampere, имеющем в своём распоряжении 4864 ядра CUDA, 152 текстурных блока и 80 блоков растровых операций, а также 38 RT-ядер. Базовая частота GPU составляет 1410 МГц с повышением до 1665 МГц в Boost-режиме. Новинка оснащена 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битной шиной.

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Судя по имеющимся данным, дебют GeForce RTX 3060 Ti должен состояться уже через пару недель, а именно в начале декабря.