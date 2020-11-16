Путь Zen от Ryzen 5 1600X до Ryzen 5 5600X в тестировании Hardware Canucks — улучшения значительны
Компания AMD, явив компьютерному миру свою новую, разработанную с нуля, микроархитектуру Zen, ставшую основой для нескольких семейств процессоров, тем самым ознаменовала новую эру на рынке CPU, сумев не только оправиться от застойных лет архитектуры Bulldozer и её версий, но и фактически потеснив многолетнего лидера — процессорного гиганта в лице Intel.
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С момента появления микроархитектуры Zen первой итерации специалисты AMD приложили немало усилий, чтобы добиться ощутимого прироста производительности с каждым поколением процессоров, а исследователи YouTube-канала Hardware Canucks решили наглядно продемонстрировать плоды проделанной работы, поделившись результатами тестирования четырёх поколений настольных процессоров «красной команды».
Для своих изысканий специалисты взяли четыре модели, имеющие в своём распоряжении 6 ядер с поддержкой технологии SMT — Ryzen 5 1600X (3,6/4,0 ГГц, Zen), Ryzen 5 2600X (3,6/4,2 ГГц, Zen+), Ryzen 5 3600X (3,8/4,4 ГГц, Zen 2) и недавно дебютировавший Ryzen 5 5600X (3,7/4,6 ГГц, Zen 3).
В разрезе однопоточной производительности на примере Cinebench R15 достижения Ryzen 5 5600X выглядят действительно впечатляюще: новинка превосходит модель прошлого поколения в лице Ryzen 5 3600X на 24,3 %, оказывается быстрее Ryzen 5 2600X на 46,3 % и обгоняет Ryzen 5 1600X на 60,0 %, не говоря уже про гигантское преимущество над FX-8370, достигающее 143,8 %.
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В прикладных задачах и тестовых пакетах огромный скачок от Zen до Zen 3 по уровню производительности также виден невооружённым глазом: отставание Ryzen 5 1600X от Ryzen 5 5600X достигает 80 %.
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Однако наиболее весомых результатов представитель микроархитектуры Zen 3 добился в игровых приложениях, ощутимо превосходя своих предшественников в большинстве представленных тайтлов и удивляя впечатляющим приростом производительности по сравнению с моделью поколения Zen, который в известных играх Counter-Strike: Global Offensive и Valorant достигает значения в 150,8 и 161,4 %.
Источник изображений: YouTube, Hardware Canucks
Стоит заметить, что не так давно дебютировавший Ryzen 5 5600X несколько прибавил в цене по сравнению со своими предшественниками, однако это с лихвой компенсируется ощутимым ростом производительности.
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