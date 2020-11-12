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Как известно, вслед за десктопными процессорами AMD Ryzen 5000 в обозримом будущем на сцену ступят их мобильные «сотоварищи», и «первые ласточки» начинают появляться в базах данных того или иного ресурса уже сейчас: известный энтузиаст TUM_APISAK обнаружил одну из предстоящих моделей в популярном тестовом пакете Geekbench 5.

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Взглянув на представленные данные, можно отметить, что мобильный процессор AMD Ryzen 7 5700U получил в своё распоряжение 8 ядер/16 потоков с частотной формулой 1,8/4,3 ГГц в базовом максимальном режимах и в паре с оперативной памятью типа DDR4, функционировавшей на частоте ~3150 МГц, завоевал 1172 балла в однопоточном состязании и 6595 очков в многопоточной дисциплине.

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Источник изображения: Geekbench

Если сравнить уровень производительности новинки с достижениями модели прошлого поколения в лице Ryzen 7 4800U (1,8/4,2 ГГц), можно увидеть, что в многопоточном подтесте новый мобильный процессор превосходит своего предшественника в среднем на 8-13 %, в то время как в однопоточном преимущество составляет ~2-4 %.

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Стоит напомнить, что, согласно имеющимся данным, ряд мобильных процессоров линейки Ryzen 5000U будет основан на архитектуре Zen 3 и относиться к поколению Cezanne, в то время как часть получит архитектуру Zen 2 и принадлежность к семейству Lucienne — модель Ryzen 7 5700U как раз из числа последних.

Ожидается, что анонс новых мобильных процессоров AMD состоится в начале следующего года.