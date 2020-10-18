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Характеристики APU Ryzen 5000U опубликованы инсайдером — до 8 ядер с архитектурой Zen 2 и Zen 3
Анонс новинок может состояться в начале следующего года.

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Пока разного рода энтузиасты и геймеры ждут скорого появления настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 на прилавках магазинов, «красная команда» не забывает и о приверженцах мобильных систем, разрабатывая очередное поколения APU Ryzen 5000U, а инсайдер ExecutableFix с радостью делится с широкой общественностью характеристиками предстоящих продуктов.

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Источник изображения: AMD

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По данным источника, линейка гибридных процессоров Ryzen 5000U будет включать в себя как модели, основанные на новейшей архитектуре Zen 3 и получившие кодовое имя Cezanne, так и APU на базе старой доброй Zen 2, относящиеся к семейству Lucienne: в первую группу войдут модели Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U и Ryzen 3 5400U, а во вторую — Ryzen 7 5700U, Ryzen 5 5500U и Ryzen 3 5300U. Чем именно руководствовались специалисты AMD, прибегнув к достаточно нестандартному решению, пока остаётся загадкой: вполне возможно, что подобным образом компания решит сразу несколько проблем — избавится от переизбытка чипов, а также сможет предложить более дешёвые продукты.

Топовой моделью новой линейки гибридных процессоров станет Ryzen 7 5800U, наделённый 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на частоте 2,0 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,4 ГГц в максимальном, а также 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Графическая подсистема новинки, которая, как известно из прошлых «утечек», будет основана на улучшенной архитектуре Vega, получит 8 исполнительных блоков с частотой 2,0 ГГц.

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APU Ryzen 7 5700U также получит в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой SMT и частотной формулой 1,8/4,3 ГГц, но только 8 Мбайт L3-кэша, а iGPU с 8 ядрами «на борту» будет работать на частоте 1,9 ГГц.

Процессор Ryzen 5 5600U будет насчитывать 6 ядер/12 потоков с частотными характеристиками 2,3/4,2 ГГц в базовом/максимальном режимах и 12 Мбайт кэша L3, а также графику с 7 исполнительными блоками и частотой 1,8 ГГц.

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Его 6-ядерный 12-поточный «собрат» в лице Ryzen 5 5500U будет функционировать на частотах 2,1/4,0 ГГц, а встроенная графическая подсистема получит те же 7 ядер с частотой 1,8 ГГц. Что касается объёма L3-кэша, то он будет равен 8 Мбайт.

Частота 4-ядерной 8-поточной модели Ryzen 3 5400U будет варьироваться от 2,6 до 4,0 ГГц, в зависимости от режима, а объём кэш-памяти третьего уровня составит 8 Мбайт. Новинка будет располагать iGPU с 6 ядрами и частотой 1,6 ГГц.

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Наконец, младший APU Ryzen 3 5300U получит 4 ядра с поддержкой технологии SMT, работающих на частоте 2,6/3,85 ГГц в базовом/максимальном режимах, а объём L3-кэша новинки составит 4 Мбайт. Графика данной модели будет представлена 6 ядрами Vega, работающими на частоте 1,5 ГГц.

При этом уровень TDP представленных моделей будет варьироваться в пределах от 10 до 25 Вт.

Анонс гибридных процессоров AMD серии Ryzen 5000U, согласно данным инсайдера, запланирован на начало следующего года — вполне вероятно, что «красная команда» приоткроет завесу тайны на январском мероприятии CES 2021.

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oHOTnick
19:08
На самом деле нвидиа обосралась, ибо период до выхода красных мог бы принести много прибыли и им нужно было не только 3080, но и 3070 выкатывать, там весь спрос.
Жесткий дефицит RTX 3080 и 3090 в России сохраняется, небольшие партии поступают в продажу раз в неделю
Лучезарная Куртка
19:07
просто ты геймер здорового человека, а он геймер курильщика:)
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
oHOTnick
19:06
Адекватная цена на 3080 до 70000. Остальное глупость. А бырыги с авито прогорят
Жесткий дефицит RTX 3080 и 3090 в России сохраняется, небольшие партии поступают в продажу раз в неделю
REY_B_
18:57
Чистый плагиат. По мне, как "проклятому либералу", за такое нужен бан навечно. https://somon.tj/adv/3945994_igrovoi-kompiuter-core-i3-8100/
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
Игорь Степанов
18:57
Спецы по жэлэзкам,хатчу собрать систем,игровой,ну так за30 к ишоб 5гта и5калофдутый и серого сема
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
N1ghtwish
18:54
В начале сентября можно было вот за столько купить.
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
Jack Reacher
18:53
тупой как раз ты -ни цен ни рынка не знаешь-а пытаешься что то мычать
Реальные характеристики RX 6900 ХТ могут оказаться существенно ниже уже озвученных - новые данные от rogame
Slumber
18:53
В ситилинке трио с пятницы купить можно, другой вопрос что она не очень и цена не радует.
Жесткий дефицит RTX 3080 и 3090 в России сохраняется, небольшие партии поступают в продажу раз в неделю
N1ghtwish
18:52
"все боксовые прцоессоры идут с международной гарантией" Если проц сдохнет, то интел не возвращает деньги, а меняет на в точности такой же. А магазины в РФ обязаны вернуть деньги - по требованию покуп...
8-ядерный Core i7-9700K@4.9 ГГц сильно подешевел – лучший игровой процессор со скидкой в 8 500 рублей
Sayros
18:51
вообщето у меня Ryzen 3600
AMD Ryzen 5600X, 5800X и 5900X оказались на 25-30% быстрее предшественников – опубликованы первые результаты тестов
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