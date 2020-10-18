Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Пока разного рода энтузиасты и геймеры ждут скорого появления настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 на прилавках магазинов, «красная команда» не забывает и о приверженцах мобильных систем, разрабатывая очередное поколения APU Ryzen 5000U, а инсайдер ExecutableFix с радостью делится с широкой общественностью характеристиками предстоящих продуктов.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама Предложение дня - RTX 8000 за 463 700р МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

По данным источника, линейка гибридных процессоров Ryzen 5000U будет включать в себя как модели, основанные на новейшей архитектуре Zen 3 и получившие кодовое имя Cezanne, так и APU на базе старой доброй Zen 2, относящиеся к семейству Lucienne: в первую группу войдут модели Ryzen 7 5800U, Ryzen 5 5600U и Ryzen 3 5400U, а во вторую — Ryzen 7 5700U, Ryzen 5 5500U и Ryzen 3 5300U. Чем именно руководствовались специалисты AMD, прибегнув к достаточно нестандартному решению, пока остаётся загадкой: вполне возможно, что подобным образом компания решит сразу несколько проблем — избавится от переизбытка чипов, а также сможет предложить более дешёвые продукты.

Топовой моделью новой линейки гибридных процессоров станет Ryzen 7 5800U, наделённый 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на частоте 2,0 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,4 ГГц в максимальном, а также 16 Мбайт кэш-памяти третьего уровня. Графическая подсистема новинки, которая, как известно из прошлых «утечек», будет основана на улучшенной архитектуре Vega, получит 8 исполнительных блоков с частотой 2,0 ГГц.

реклама

APU Ryzen 7 5700U также получит в своё распоряжение 8 ядер с поддержкой SMT и частотной формулой 1,8/4,3 ГГц, но только 8 Мбайт L3-кэша, а iGPU с 8 ядрами «на борту» будет работать на частоте 1,9 ГГц.

Процессор Ryzen 5 5600U будет насчитывать 6 ядер/12 потоков с частотными характеристиками 2,3/4,2 ГГц в базовом/максимальном режимах и 12 Мбайт кэша L3, а также графику с 7 исполнительными блоками и частотой 1,8 ГГц.

реклама

Его 6-ядерный 12-поточный «собрат» в лице Ryzen 5 5500U будет функционировать на частотах 2,1/4,0 ГГц, а встроенная графическая подсистема получит те же 7 ядер с частотой 1,8 ГГц. Что касается объёма L3-кэша, то он будет равен 8 Мбайт.

Частота 4-ядерной 8-поточной модели Ryzen 3 5400U будет варьироваться от 2,6 до 4,0 ГГц, в зависимости от режима, а объём кэш-памяти третьего уровня составит 8 Мбайт. Новинка будет располагать iGPU с 6 ядрами и частотой 1,6 ГГц.

реклама

Наконец, младший APU Ryzen 3 5300U получит 4 ядра с поддержкой технологии SMT, работающих на частоте 2,6/3,85 ГГц в базовом/максимальном режимах, а объём L3-кэша новинки составит 4 Мбайт. Графика данной модели будет представлена 6 ядрами Vega, работающими на частоте 1,5 ГГц.

При этом уровень TDP представленных моделей будет варьироваться в пределах от 10 до 25 Вт.

Анонс гибридных процессоров AMD серии Ryzen 5000U, согласно данным инсайдера, запланирован на начало следующего года — вполне вероятно, что «красная команда» приоткроет завесу тайны на январском мероприятии CES 2021.