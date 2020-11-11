Состоялся релиз Cinebench R23 — новая версия бенчмарка получила ряд улучшений
Компания Maxon, известная разработкой и поддержкой популярного среди энтузиастов бенчмарка Cinebench, объявила о выходе новой версии своего тестового пакета — Release (R23).
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Источник изображения: Maxon
Разработчики отмечают, что Cinebench R23, основанный на новом коде Release 23, получил целый ряд улучшений, обеспечивающих более точное измерение производительности систем, в основе которых лежат современные многоядерные процессоры: тестовый пакет сможет оценить потенциал CPU при высоких нагрузках с учётом эффективности системы охлаждения при выполнении длительных по времени задач.
Кроме того, новая версия популярного бенчмарка отличается поддержкой систем на базе SoC Apple M1, коротким временем запуска и более удобными настройками тестирования.
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Стоит учесть, что уровень производительности, оценённый при помощи Cinebench R23, нельзя сравнивать с результатами, полученными при использовании предыдущих версий тестового пакета.
Для запуска Cinebench R23 понадобится операционная система Windows 10 или macOS версии 10.13.6 и выше, процессор Intel, AMD (с поддержкой SSE3) или Apple M1, а также 4 Гбайт оперативной памяти.
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С более подробными характеристиками новой версии популярного тестового пакета можно ознакомиться на официальной странице продукта.
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