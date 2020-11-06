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В то время как специалисты Intel готовятся представить лишь 11-е поколение своих настольных процессоров, известных под кодовым именем Rocket Lake-S, информация о будущих продуктах компании постепенно обрастает новыми подробностями: так, известный инсайдер Moore's Law is Dead поделился с широкой компьютерной общественностью новыми подробностями касательно десктопных CPU 12-14 поколений, а специалисты ресурса Wccftech попытались разобраться в полученных данных.

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Источник изображения: Intel

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Как утверждает источник, дебют 10-нм настольных процессоров Intel 12-го поколения, получивших название Alder Lake-S, состоится не ранее 2022 года. При этом прирост количества исполняемых инструкций за такт (IPC) по сравнению с продуктами на базе архитектуры Skylake составит 35-50 %, в то время как преимущество над Tiger Lake будет равно 10-20 %.

Как уже было известно ранее, новые CPU получат монолитное исполнение и смогут похвастаться наличием вплоть до 16 ядер – 8 высокопроизводительных на основе архитектуры Golden Cove и с поддержкой технологии гиперпоточности, которая, судя по данным источника, получит новое именование с использованием слова «Hybrid», а также 8 энергоэффективных на базе Gracemont.

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Источник изображения: Wccftech, Moore's Law is Dead

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Таким образом, флагманские модели семейства Core i9 будут наделены 8 «большими» ядрами с поддержкой гиперпоточности и 8 «маленькими», лишёнными данной технологии, что в сумме даст 24 потока. Процессоры на ступень ниже в лице Core i7 получат аналогичное количество высокопроизводительных ядер, а число энергоэффективных будет равно 4. Модели семейства Core i5 смогут рассчитывать на 4 «маленьких» и 6 «больших» ядер с поддержкой HT, а конфигурация с 6 производительными ядрами/12 потоками достанется Core i3/Pentium.

Графическая подсистема настольных процессоров Intel Alder Lake-S будет представлена iGPU Gen12 с 32 исполнительными блоками в максимальном исполнении и рядом улучшений по сравнению с текущим поколением.

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Следующее, 13-е поколение, настольных процессоров Intel получит кодовое имя Meteor Lake и будет производиться по 7-нм нормам с EUV, вероятно, на мощностях TSMC. Предполагается, что новые CPU, основанные на архитектуре Redwood Cove, будут выполнены с использованием 3D-компоновки и чипа ввода-вывода, однако применение монолитного дизайна также возможно.

Наконец, десктопные процессоры Intel 14-го поколения, именуемые Lunar Lake, получат усовершенствованную графику Gen12 и, возможно, чип ввода-вывода. Ожидается, что их дебют состоится в 2023-2024 году.

Что касается используемого сокета, то, ввиду усиливающейся конкуренции со стороны AMD, источник предполагает, что все три поколения CPU смогут функционировать в содружестве с материнскими платами в исполнении LGA 1700. Впрочем, ряд ограничений всё же будет: несмотря на то, что процессоры Alder Lake-S получат поддержку как памяти типа DDR4, так и DDR5, платы верхнего ценового сегмента, вероятно, предложат поддержку более нового стандарта, в то время как более доступные продукты ограничатся к тому времени устаревшим.

Кроме того, поддержка PCIe версии 5.0 для процессоров Intel 12-го поколения не будет относиться к NVMe-накопителям, которые смогут располагать лишь PCIe 4.0. При этом новый сокет будет отличаться некоторыми изменениями в размерах, что потребует покупки новых систем охлаждения.

Стоит напомнить, что к подобного рода информации необходимо относиться с некоторой осторожностью.