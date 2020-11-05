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Сегодняшний дебют настольных процессоров AMD Ryzen 5000 стал катализатором появления несметного количества тестов и обзоров, с разных сторон и углов исследующих уровень производительности и возможности новинок.

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Несомненно, для оверклокеров одним из самых значимых вопросов являются возможности разгона, в том числе оперативной памяти, и, похоже, новым процессорам «красной команды» есть чем порадовать компьютерное сообщество: так, инсайдер, известный под ником harukaze5719, делится с общественностью несколькими скриншотами, взятыми из трансляции MSI, с довольно занятными данными.

Согласно представленным изображениям, специалистам удалось добиться стабильной работы модулей оперативной памяти на эффективной частоте 4200 МГц с сохранением режима работы контроллера памяти 1:1, откуда следует, что частота шины Infinity Fabric (FCLK) может достигать впечатляющего значения в 2100 МГц, что на фоне планки в 1800-1900 МГц для настольных процессоров прошлого поколения является достаточно весомым улучшением, ощутимо влияющим на производительность подсистемы памяти.

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Действительно, судя по данным исследователей, в тесте памяти AIDA64 показатели на самом деле впечатляющие — параметры чтения/записи/копирования составляют 85059/65574/80270 Мбайт/с при значении задержки в 49,5 нс.

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Источник изображений: Twitter, harukaze5719

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Таким образом, инженеры AMD неплохо поработали над подсистемой памяти новых продуктов, что положительным образом скажется на общей производительности.