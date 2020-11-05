Процессоры AMD Ryzen 5000 смогли работать в дуэте с DDR4-4200 с сохранением режима 1:1
Сегодняшний дебют настольных процессоров AMD Ryzen 5000 стал катализатором появления несметного количества тестов и обзоров, с разных сторон и углов исследующих уровень производительности и возможности новинок.
реклама
Несомненно, для оверклокеров одним из самых значимых вопросов являются возможности разгона, в том числе оперативной памяти, и, похоже, новым процессорам «красной команды» есть чем порадовать компьютерное сообщество: так, инсайдер, известный под ником harukaze5719, делится с общественностью несколькими скриншотами, взятыми из трансляции MSI, с довольно занятными данными.
Согласно представленным изображениям, специалистам удалось добиться стабильной работы модулей оперативной памяти на эффективной частоте 4200 МГц с сохранением режима работы контроллера памяти 1:1, откуда следует, что частота шины Infinity Fabric (FCLK) может достигать впечатляющего значения в 2100 МГц, что на фоне планки в 1800-1900 МГц для настольных процессоров прошлого поколения является достаточно весомым улучшением, ощутимо влияющим на производительность подсистемы памяти.
Действительно, судя по данным исследователей, в тесте памяти AIDA64 показатели на самом деле впечатляющие — параметры чтения/записи/копирования составляют 85059/65574/80270 Мбайт/с при значении задержки в 49,5 нс.
реклама
Источник изображений: Twitter, harukaze5719
реклама
Таким образом, инженеры AMD неплохо поработали над подсистемой памяти новых продуктов, что положительным образом скажется на общей производительности.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила