Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В преддверии официального дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 некоторые энтузиасты решили не дожидаться назначенного часа, публикуя первые обзоры новинок чуть раньше: так, польский ресурс ITHardware решил поделиться с широкой компьютерной общественностью результатами тестов Ryzen 5600X.

реклама

Согласно имеющимся данным, в основу десктопного процессора AMD Ryzen 5 5600X легла новейшая архитектура Zen 3. Новинка получила в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии SMT и частотной формулой 3,7/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и поддержку DDR4-3200. Значение TDP продукта остановилось на отметке в 65 Вт.

анонсы и реклама <b>RTX 3070 в продаже</b> RTX 4000 в Ситилинке 3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания 2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве 3090 Gigabyte Aorus в Регарде RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке Нереф RTX 3090 в Регарде Куча RTX 3090 в Compeo.ru 3090 Inno3D в продаже

В паре с новым CPU функционировала материнская плата MSI MEG X570 ACE, видеокарта Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual, а также пара модулей оперативной памяти Patriot Viper RGB, работающих на частоте 3200 МГц (12-12-12-28). Для модели Intel с заблокированным множителем применялись настройки DDR4-2666 (10-10-10-28).

В соперники для нового CPU был выбран 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10850K и 6-ядерный 12-поточный Core i5-10400F.

реклама

Разгонный потенциал исследуемого образца Ryzen 5 5600X оказался неплох — исследователям удалось добиться стабильного значения частоты в 4,8 ГГц при напряжении 1,275 В.

реклама

В задачах эмуляции новинка продемонстрировала уверенное преимущество над своим 6-ядерным 12-поточным соперником и небольшое отставание от его 10-ядерного 20-поточного «собрата».

реклама

А вот в вопросах, связанных с вэб-сёрфингом, новая модель оказалась быстрее не только Core i5-10400F, но и Core i9-10850K.

С задачей сжатия данных посредством популярной утилиты 7-Zip процессор Ryzen 5 5600X также справился быстрее всех.

С кодированием аудио/видеофайлов новинка расправляется ощутимо лучше Core i5-10400F, а вот с Core i9-10850K борется с переменным успехом, в зависимости от условий тестирования.

В популярных рендер-тестах Blender 2.90 и Cinebench R20 процессор «красной команды» оказывается намного производительнее своего 6-ядерного 12-поточного конкурента, а вот с его 10-ядерным 20-поточным «собратом» ситуация следующая: в однопоточном состязании новинка превосходит оппонента, в то время как в дисциплинах с задействованием всех ядер не может противостоять сопернику.

В ряде бенчмарков от 3DMark новый CPU обходит Core i5-10400F с ощутимым отрывом, но уступает Core i9-10850K.

Что касается игровых тестов, то достижения Ryzen 5 5600X поистине воодушевляют: в большинстве представленных тайтлов новинка борется с Core i9-10850K практически на равных, а в некоторых играх даже обгоняет 10-ядерную 20-поточную модель.

Источник изображений: ITHardware

Таким образом, настольный процессор Ryzen 5 5600X, оценённый в $299, действительно может стать новым народным «любимчиком», предоставив достаточно высокий уровень производительности не только в прикладных задачах, но и обеспечив высокое значение fps в любимых играх.