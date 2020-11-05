Ryzen 5 5600X борется с i9-10850K в масштабном тесте — претендент на место народного игрового короля
В преддверии официального дебюта настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 некоторые энтузиасты решили не дожидаться назначенного часа, публикуя первые обзоры новинок чуть раньше: так, польский ресурс ITHardware решил поделиться с широкой компьютерной общественностью результатами тестов Ryzen 5600X.
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Согласно имеющимся данным, в основу десктопного процессора AMD Ryzen 5 5600X легла новейшая архитектура Zen 3. Новинка получила в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии SMT и частотной формулой 3,7/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, а также 32 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и поддержку DDR4-3200. Значение TDP продукта остановилось на отметке в 65 Вт.
В паре с новым CPU функционировала материнская плата MSI MEG X570 ACE, видеокарта Palit GeForce RTX 2080 Ti Dual, а также пара модулей оперативной памяти Patriot Viper RGB, работающих на частоте 3200 МГц (12-12-12-28). Для модели Intel с заблокированным множителем применялись настройки DDR4-2666 (10-10-10-28).
В соперники для нового CPU был выбран 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10850K и 6-ядерный 12-поточный Core i5-10400F.
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Разгонный потенциал исследуемого образца Ryzen 5 5600X оказался неплох — исследователям удалось добиться стабильного значения частоты в 4,8 ГГц при напряжении 1,275 В.
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В задачах эмуляции новинка продемонстрировала уверенное преимущество над своим 6-ядерным 12-поточным соперником и небольшое отставание от его 10-ядерного 20-поточного «собрата».
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А вот в вопросах, связанных с вэб-сёрфингом, новая модель оказалась быстрее не только Core i5-10400F, но и Core i9-10850K.
С задачей сжатия данных посредством популярной утилиты 7-Zip процессор Ryzen 5 5600X также справился быстрее всех.
С кодированием аудио/видеофайлов новинка расправляется ощутимо лучше Core i5-10400F, а вот с Core i9-10850K борется с переменным успехом, в зависимости от условий тестирования.
В популярных рендер-тестах Blender 2.90 и Cinebench R20 процессор «красной команды» оказывается намного производительнее своего 6-ядерного 12-поточного конкурента, а вот с его 10-ядерным 20-поточным «собратом» ситуация следующая: в однопоточном состязании новинка превосходит оппонента, в то время как в дисциплинах с задействованием всех ядер не может противостоять сопернику.
В ряде бенчмарков от 3DMark новый CPU обходит Core i5-10400F с ощутимым отрывом, но уступает Core i9-10850K.
Что касается игровых тестов, то достижения Ryzen 5 5600X поистине воодушевляют: в большинстве представленных тайтлов новинка борется с Core i9-10850K практически на равных, а в некоторых играх даже обгоняет 10-ядерную 20-поточную модель.
Источник изображений: ITHardware
Таким образом, настольный процессор Ryzen 5 5600X, оценённый в $299, действительно может стать новым народным «любимчиком», предоставив достаточно высокий уровень производительности не только в прикладных задачах, но и обеспечив высокое значение fps в любимых играх.
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