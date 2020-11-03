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Поддержку технологии трассировки лучей AMD сможет обеспечить не для всех игр

Не все проприетарные API одинаково полезны.
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Как известно, графические адаптеры AMD серии Radeon RX 6000, основанные на новейшей архитектуре RDNA 2, получили поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне, за что отвечают специальные блоки, именуемые Ray Accelerators, количество которых напрямую зависит от числа вычислительных блоков, ведь каждый блок имеет в своём распоряжении по одному «ускорителю».

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Источник изображения: AMD

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Сегодня AMD поделилась некоторыми нюансами касательно поддержки технологии трассировки лучей новыми видеокартами, о чём сообщает сайт VideoCardz со ссылкой на ресурс AdoredTV.

По словам представителей «красной команды», все тайтлы, поддерживающие технологию рейтрейсинга на основе отраслевых стандартов, в том числе Microsoft DXR API и скоро дебютирующего Vulkan Ray Tracing API, будут прекрасно функционировать в содружестве с видеоадаптерами Radeon RX 6000, обеспечивая качественное изображение с применением трассировки лучей.

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В то же время игровые приложения, поддержка технологии трассировки лучей которых достигается за счёт использования проприетарных решений, поддержку со стороны продуктов AMD не получат.

Таким образом, такие тайтлы, как Wolfenstein: Youngblood или Quake II RTX, полагающиеся на технологию NVIDIA RTX, будут полноценно функционировать лишь на видеокартах от «зелёной команды».

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Несомненно, дебют видеоадаптеров Radeon RX 6000 с аппаратной поддержкой трассировки лучей «на борту» нарушают гегемонию NVIDIA в данной области и ставят разработчиков игр перед выбором, использовать ли открытые API, позволяющие всем геймерам, обладающим новыми продуктами обеих компаний, в равной степени насладиться красотами рейтрейсинга, либо выпустить эксклюзив, полноценно работающий лишь с продуктами NVIDIA.

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