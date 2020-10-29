Результаты тестирования AMD Ryzen 9 5950X в CPU-Z стали достоянием общественности
Приближающийся с каждым мигом дебют настольных процессоров AMD Ryzen 5000 продолжает дарить широкой компьютерной общественности хоть и обрывочные, но всё же ценные данные касательно уровня производительности новых CPU: на сей раз, благодаря вездесущему оку «сетевого детектива» TUM_APISAK, в сети появились результаты тестирования флагманской модели в бенчмарке утилиты CPU-Z.
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Источник изображения: AMD
Согласно имеющимся данным, 16-ядерный 32-поточный процессор AMD Ryzen 9 5950X, функционировавший на частоте ~4,3 ГГц при активности всех ядер, в многопоточной дисциплине смог набрать 12366 баллов, в то время как в тесте для одного потока ему покорился результат в 658 очков.
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При сравнении достижений новинки с флагманским процессором Intel в лице 10-ядерного 20-поточного Core i9-10900K можно отметить, что топовый продукт AMD опережает своего оппонента на 12,7 и 67,4 % в однопоточном и многопоточном состязании соответственно.
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Если же сравнить результаты тестирования Ryzen 9 5950X с его предшественником, Ryzen 9 3950X, то можно увидеть, что новый CPU оказывается производительнее на 25,6 и 13,8 %.
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Источник изображений: CPU-Z
Необходимо напомнить, что в продажу новинка поступит уже через несколько дней, а именно 5 ноября, при этом рекомендованная стоимость нового продукта составит $799.
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