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Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti

Сравнительные графики продемонстрировали несколько занятных моментов.
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Несколько часов назад AMD представила на суд компьютерной общественности долгожданную серию видеокарт Radeon RX 6000, а также поделилась результатами тестирования трёх новых моделей, выбрав им в соперницы по одной видеокарте из стана NVIDIA. Энтузиаст под ником _rogame решил обобщить полученные данные, представив результаты «замеров» специалистов «красной команды» в виде графиков, иллюстрирующих уровень производительности всех представленных видеоадаптеров.

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Источник изображения: VideoCardz

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Стоит отметить, что все модели были протестированы с использованием одинаковых настроек графики, за исключением видеокарт Radeon RX 6800 и GeForce RTX 2080 Ti в игре Borderlands 3 – для данных продуктов использовался пресет Ultra, а не Badass.

Изучив представленные графики, можно отметить, что в тайтлах Gears 5 и Forza Horizon 4 топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 не смогла устоять не только перед напором флагманской AMD Radeon RX 6900 XT, но и под натиском предтоповой Radeon RX 6800 XT с активированными функциями Rage Mode и Smart Memory Access (RM + SAM), в то время как в играх Wolfenstein: Youngblood, Resident Evil 3 и DOOM Eternal взяла верх над своими оппонентками. В игровом приложении Borderlands 3 видеокарта RX 6900 XT вновь оказалась впереди RTX 3090, а вот RX 6800 XT чуть уступила флагману «зелёной команды».

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Не менее интересен и факт небольшого отставания GeForce RTX 3080 от младшей из представленных моделей в лице Radeon RX 6800 в игре Forza Horizon 4.

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Усреднённые результаты на основе тестирования в шести игровых приложениях явного лидера не выявили, однако AMD Radeon RX 6900 XT всё же заняла первое место, хоть и с незначительным перевесом, в то время как NVIDIA GeForce RTX 3090 оказалась на второй строчке, а замкнула тройку лидеров модель Radeon RX 6800 XT.

Источник изображений: Twitter, _rogame

Естественно, некоторые энтузиасты не слишком доверяют результатам официальных тестов, однако «замеров» от сторонних исследователей придётся немного подождать.

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Теги

amd nvidia geforce rtx 2080 ti geforce rtx 3080 geforce rtx 3090 radeon rx 6000
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Listoman
02:37
Не, там был проц 5000 серии, поэтому и работали доп.фичи, так-то от резов амд ещё надо отнять 8%, ибо именно столько они дают прироста со свом амуде)
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
ma3uk
02:37
10-15% это что-то сказочное, скорее сравняются там где отстают, да и прирост будет скорее не от разгона, а от андервольтинга, что уже привычно для карточек АМД.
Результаты тестирования трёх моделей AMD Radeon RX 6000 на одном графике
Profit
02:37
При этом стоит помнить, что архитектуру Пентиум разработал Советский инженер! И та дохла и дохла при дичайшем финансировании. а Эльбрус смогли сохранить действительно энтузиасты и сейчас он развивает...
США решили проблемы замены российских двигателей РД-180
kisulja
02:37
да это все понятно,что статья-рекламная и графики-пиздежные немного...но! в общем-то и целом -это же очень хорошо для НАС. как для потребителей,что вышел ДОСТОЙНЫЙ конкурент для nvidia ! не так ли ?!
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
Алексей Кутерев
02:36
Слайды - не слайды, тесты - не тесты. Вы всё врёти. Кококо.
Выигрыш от аппаратной поддержки трассировки лучей AMD RDNA 2 составил 1385 %
Jack NotFound
02:36
А ты думаешь, АМДшники их там тоже на Core i9-9900K тестили?
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
Listoman
02:35
Первый смотреть не надо, надо смотреть второй)
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
kisulja
02:35
я смотрю первый параметр- средняя частота кадров ! она 80....
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
Listoman
02:34
На моём скрине 84.4, то есть ~= резу 6900xt, если у неё отключить читы)
Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
Arky
02:34
Ну в рашке 45% россиян живут на 5 евро в день, чем не победа? ПАБЫДИЛИ
США решили проблемы замены российских двигателей РД-180
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