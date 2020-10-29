Сравнение производительности Radeon RX 6000, GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 2080 Ti
Несколько часов назад AMD представила на суд компьютерной общественности долгожданную серию видеокарт Radeon RX 6000, а также поделилась результатами тестирования трёх новых моделей, выбрав им в соперницы по одной видеокарте из стана NVIDIA. Энтузиаст под ником _rogame решил обобщить полученные данные, представив результаты «замеров» специалистов «красной команды» в виде графиков, иллюстрирующих уровень производительности всех представленных видеоадаптеров.
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Источник изображения: VideoCardz
Стоит отметить, что все модели были протестированы с использованием одинаковых настроек графики, за исключением видеокарт Radeon RX 6800 и GeForce RTX 2080 Ti в игре Borderlands 3 – для данных продуктов использовался пресет Ultra, а не Badass.
Изучив представленные графики, можно отметить, что в тайтлах Gears 5 и Forza Horizon 4 топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 не смогла устоять не только перед напором флагманской AMD Radeon RX 6900 XT, но и под натиском предтоповой Radeon RX 6800 XT с активированными функциями Rage Mode и Smart Memory Access (RM + SAM), в то время как в играх Wolfenstein: Youngblood, Resident Evil 3 и DOOM Eternal взяла верх над своими оппонентками. В игровом приложении Borderlands 3 видеокарта RX 6900 XT вновь оказалась впереди RTX 3090, а вот RX 6800 XT чуть уступила флагману «зелёной команды».
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Не менее интересен и факт небольшого отставания GeForce RTX 3080 от младшей из представленных моделей в лице Radeon RX 6800 в игре Forza Horizon 4.
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Усреднённые результаты на основе тестирования в шести игровых приложениях явного лидера не выявили, однако AMD Radeon RX 6900 XT всё же заняла первое место, хоть и с незначительным перевесом, в то время как NVIDIA GeForce RTX 3090 оказалась на второй строчке, а замкнула тройку лидеров модель Radeon RX 6800 XT.
Источник изображений: Twitter, _rogame
Естественно, некоторые энтузиасты не слишком доверяют результатам официальных тестов, однако «замеров» от сторонних исследователей придётся немного подождать.
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