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Выигрыш от аппаратной поддержки трассировки лучей AMD RDNA 2 составил 1385 %

Специалисты AMD поделились результатами тестирования.
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Несколько часов назад AMD явила миру очередную серию своих графических адаптеров, основанных на новейшей архитектуре RDNA 2, принёсшей долгожданную поддержку технологии трассировки лучей на аппаратном уровне, которая достигается за счёт специальных блоков, получивших название Ускорители Лучей (Ray Accelerators).

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Каждый вычислительный блок (Compute Unit) наделён таким ускорителем, в результате чего флагманская видеокарта Radeon RX 6900 XT обзавелась 80 Ray Accelerators, в то время как RX 6800 XT и RX 6800 получили в своё распоряжение 72 и 60 ускорителей соответственно.

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При этом выигрыш в производительности от внедрения трассировки лучей на аппаратном уровне колоссален — согласно результатам тестирования специалистов AMD, при задействовании Ray Accelerators в «замерах» с использованием Procedural Geometry из пакета DXR SDK от Microsoft производительность увеличилась на 1385 % по сравнению с показателем с применением трассировки на программном уровне (471 против 34 fps).

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Источник изображений: AMD

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Специалисты ресурса Wccftech и один из пользователей Reddit на скорую руку произвели «замеры» в искомом тестовом пакете: как оказалось, графический адаптер NVIDIA GeForce RTX 3090 демонстрирует результат в ~750 fps, а GeForce RTX 3080 — около 631 fps.

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Источник изображения: Wccftech

Источник изображения: Imgur, Reddit, NegativeXyzen

К сожалению, AMD не упоминает используемой в тестировании модели, поэтому остаётся ждать момента падения эмбарго на публикацию обзоров.

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ну там хоть не самец 8нм штампует, хотя майнеры всем насрать могут и магазам проше 100 карт им продать чем по 1шт каждому в руки
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