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В то время как большинство компьютерных ресурсов ждало назначенного NVIDIA часа, чтобы приступить к публикации обзоров GeForce RTX 3070, азиатский ресурс Brainbox решил опередить своих коллег, чуть раньше опубликовав статью, посвящённую новинке.

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Видеокарта GeForce RTX 3070 в исполнении Founders Edition получила более компактную печатную плату по сравнению с топовыми решениями NVIDIA в лице GeForce RTX 3090 и RTX 3080, а её система охлаждения проточной конструкции дополнена двумя вентиляторами.

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Графический адаптер получил в своё распоряжение 46 потоковых мультипроцессоров, 5888 CUDA-ядер, 184 тензорных и 46 RT-ядер третьего и второго поколения соответственно, а также 184 текстурных блока и 96 блоков растеризации. GPU новинки способен функционировать на частоте 1725 МГц в Boost-режиме.

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Видеокарта оснащена 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и 256-битной шиной, а общая пропускная способность памяти достигает значения 448 Гбайт/с. Уровень TGP новинки остановился на отметке в 220 Вт, а за дополнительное питание отвечает один 12-контактный коннектор.

Кроме искомого видеоадаптера, тестовая система включала в себя процессор Intel Core i9-10900K, материнскую плату ASUS ROG STRIX Z490-A GAMING и четыре модуля оперативной памяти DDR4-3200.

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В популярных тестовых пакетах Time Spy Extreme и Fire Strike Ultra от 3DMark видеокарта GeForce RTX 3070 оказалась чуть производительнее флагманской модели прошлого поколения в лице GeForce RTX 2080 Ti, обогнав свою предшественницу на 1-5 %.

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Что касается игровой производительности, то и тут новинка идёт вровень или чуть опережает флагман поколения Turing практически во всех представленных тайтлах, незначительно отстав лишь в Shadow of the Tomb Raider в разрешении 4K и Metro Exodus в 4K и 2K.

Источник изображений: Brainbox

Таким образом, официальные данные NVIDIA подтвердились — в разрезе параметра цена/производительность GeForce RTX 3070 действительно выглядит значительно лучше топового продукта прошлого поколения в лице RTX 2080 Ti. Стоит напомнить, что в продажу новинка поступит 29 октября, а рекомендованная стоимость модификации Founders Edition составит 45 490 рублей.