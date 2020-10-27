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Как известно, недавно дебютировавшие графические адаптеры NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 получили скоростную видеопамять типа GDDR6X и 320-битную шину, в результате чего топовые продукты могут похвастаться рекордными показателями в разрезе пропускной способности памяти в потребительском сегменте.

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Что касается предстоящих видеокарт Radeon RX 6000 от конкурента в лице AMD, то, согласно ряду «утечек», новинки получат «стандартные» чипы памяти с более низкой эффективной частотой по сравнению с продуктами NVIDIA, а ширина шины у топовых моделей составит всего лишь 256 бит.

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Источник изображения: Twitter, Radeon RX

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Как оказалось, на этот счёт у AMD припрятан «туз в рукаве»: судя по имеющимся данным, специалисты «красной команды» разрабатывают новую технологию, известную под кодовым именем Infinity Cache — утверждается, что она нивелирует сравнительно низкую пропускную способность памяти, позволив на равных соперничать с конкурирующими продуктами, несмотря на менее выдающиеся параметры.

Объём данного кэша также упоминался — согласно данным инсайдера RedGamingTech, он составит 128 Мбайт. Впрочем, эта информация до сего момента не имела документального подтверждения, однако несколько часов назад, благодаря «зоркому глазу» энтузиаста под ником Edificil, нашедшего упоминание новой технологии в коде патча Linux, данные приобрели «осязаемую» форму — объём Infinity Cache действительно равен 128 Мбайт.

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Стоит напомнить, что всё тайное станет явным уже через пару дней — 28 октября AMD явит миру новую линейку своих потребительских видеокарт.