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AMD Ryzen 5 5600X оказался ощутимо производительнее Intel Core i5-10600K в тесте Geekbench 5

Конкурент от Intel пал под натиском CPU «красной команды»/
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В ожидании скорого дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 5000 и последующих за ним всеобъемлющих тестов в настоящий момент приходится довольствоваться лишь результатами единичных «замеров», которые, впрочем, приоткрывают завесу тайны над уровнем производительности предстоящих продуктов: на сей раз «гвоздём программы» стал Ryzen 5 5600X, появившийся в базе данных тестового пакета Geekbench 5 и попавшийся на глаза известному энтузиасту TUM_APISAK.

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Согласно представленным данным, десктопный процессор AMD Ryzen 5 5600X получил в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии SMT и смог функционировать на частоте 3,7 ГГц в базовом режиме с повышением до ~4,6 ГГц в максимальном. Кроме того, тестовая система включала в себя пару модулей оперативной памяти DDR4-3600. В однопоточной дисциплине новинке покорился результат в 1583 балла, а в многопоточном состязании ей удалось набрать 8387 очков.

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При сравнении достижений Ryzen 5 5600X с его конкурентом из стана Intel в лице Core i5-10600K, располагающим тем же количеством ядер/потоков с частотной формулой 4,1/4,8 ГГц, можно отметить ощутимое преимущество продукта «красной команды»: новинка опережает своего оппонента в среднем на 13-14 %.

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Источник изображений: Geekbench

Стоит напомнить, что приобрести новенький CPU и поделиться результатами его тестирования с общественностью можно будет уже 5 ноября.

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Теги

amd intel core i5-10600k ryzen 5 5600x
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t-dirt
20:49
корейцы должны лечится. ничем иным кроме воспалённого мозга такое их поведение не объяснить.
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t-dirt
20:48
у тебя голова работает?
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Михаил Ааа
20:47
Табличка сгенерирована сайтом PassMark, если что не нравиться, то все претензии к ним. Можно ещё в Спортлото написать.
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sgs
20:47
Спасибо что рассказал. Я думал это очередной кусок овна который тупо пиарится на киберпуке, а оно вона чего. Но похоже это на любителя все же. :(
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t-dirt
20:47
ничего нового. всё те же красные протечки...
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Михаил Ааа
20:46
Проснись, в реальных приложениях AMD со времён Zen1 тащит, проблема только в играх была. С 32МБ общим L3 АМД и в играх затащит.
16-ядерный Ryzen 9 5950X обходит 10-ядерный Core i9-10900К на 90% в многоядерном тесте PassMark
Dark_Cloud
20:44
Но могло быть и лучше. Когда я собирал, сурьезный бидай стоил почти как проц+мать, а мой недобидай могет только так. А потом цены на память упали вдвое, и баллистики вышли. Жжет до сих пор.
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Listoman
20:42
У меня 100mh при жоре 240вт) Я, собсно, типа спрашивал который понёс какие-то бредни про асики и т.д)
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Exiton
20:42
Можно купить подержанный Радеон 580 за совсем небольшие деньги.
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Exel Benchmark
20:41
Ну не так плохо как могло быть. У меня б дай 3733 сл16
Шесть или четыре процессорных ядра лучше для новых игр - Ryzen 3300X vs Ryzen 2600 от Benchmark
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