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В ожидании скорого дебюта настольных процессоров AMD Ryzen 5000 и последующих за ним всеобъемлющих тестов в настоящий момент приходится довольствоваться лишь результатами единичных «замеров», которые, впрочем, приоткрывают завесу тайны над уровнем производительности предстоящих продуктов: на сей раз «гвоздём программы» стал Ryzen 5 5600X, появившийся в базе данных тестового пакета Geekbench 5 и попавшийся на глаза известному энтузиасту TUM_APISAK.

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Согласно представленным данным, десктопный процессор AMD Ryzen 5 5600X получил в своё распоряжение 6 ядер с поддержкой технологии SMT и смог функционировать на частоте 3,7 ГГц в базовом режиме с повышением до ~4,6 ГГц в максимальном. Кроме того, тестовая система включала в себя пару модулей оперативной памяти DDR4-3600. В однопоточной дисциплине новинке покорился результат в 1583 балла, а в многопоточном состязании ей удалось набрать 8387 очков.

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При сравнении достижений Ryzen 5 5600X с его конкурентом из стана Intel в лице Core i5-10600K, располагающим тем же количеством ядер/потоков с частотной формулой 4,1/4,8 ГГц, можно отметить ощутимое преимущество продукта «красной команды»: новинка опережает своего оппонента в среднем на 13-14 %.

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Источник изображений: Geekbench

Стоит напомнить, что приобрести новенький CPU и поделиться результатами его тестирования с общественностью можно будет уже 5 ноября.