Игровая видеокарта Intel Xe-HPG прописалась в системных требованиях Amnesia Rebirth
Дебют игры состоится через несколько часов.
Как известно, специалисты Intel уже достаточно продолжительное время разрабатывают новую архитектуру, известную под кодовым именем Xe, которая станет основой как для высокопроизводительных продуктов, предназначенных для профессиональных и производственных нужд, так и потребительских решений.
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Кроме того, несколько месяцев назад стало известно о разработке ещё одной микроархитектуры в лице Xe-HPG, которая обзаведётся памятью типа GDDR6, поддержкой технологии трассировки лучей и найдёт своё призвание в геймерских видеокартах. Похоже, данный продукт уже начинает появляться в качестве одного из вариантов оборудования, необходимого для обеспечения комфортного игрового процесса в одном из тайтлов.
Источник изображения: Intel
Как сообщает ресурс Wccftech, в системных требованиях предстоящей хоррор-игры Amnesia: Rebirth, помимо уже привычных широкой общественности AMD Radeon RX 580 и NVIDIA GeForce GTX 680, значится Intel Xe-HPG. Впрочем, не стоит исключать и более прозаичного варианта: разработчик мог перепутать игровой вариант Intel с мобильным (Xe-LP).
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Источник изображения: Steam
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Необходимо отметить, что дебют игры Amnesia: Rebirth состоится уже завтра, в то время как появления игровых решений от Intel стоит ожидать не ранее следующего года.
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