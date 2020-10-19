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Как известно, специалисты Intel уже достаточно продолжительное время разрабатывают новую архитектуру, известную под кодовым именем Xe, которая станет основой как для высокопроизводительных продуктов, предназначенных для профессиональных и производственных нужд, так и потребительских решений.

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Кроме того, несколько месяцев назад стало известно о разработке ещё одной микроархитектуры в лице Xe-HPG, которая обзаведётся памятью типа GDDR6, поддержкой технологии трассировки лучей и найдёт своё призвание в геймерских видеокартах. Похоже, данный продукт уже начинает появляться в качестве одного из вариантов оборудования, необходимого для обеспечения комфортного игрового процесса в одном из тайтлов.

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Источник изображения: Intel

Как сообщает ресурс Wccftech, в системных требованиях предстоящей хоррор-игры Amnesia: Rebirth, помимо уже привычных широкой общественности AMD Radeon RX 580 и NVIDIA GeForce GTX 680, значится Intel Xe-HPG. Впрочем, не стоит исключать и более прозаичного варианта: разработчик мог перепутать игровой вариант Intel с мобильным (Xe-LP).

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Источник изображения: Steam

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Необходимо отметить, что дебют игры Amnesia: Rebirth состоится уже завтра, в то время как появления игровых решений от Intel стоит ожидать не ранее следующего года.