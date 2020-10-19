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Пока широкая компьютерная общественность с нетерпением ждёт появления недавно анонсированных настольных процессоров AMD Ryzen 5000 в свободной продаже, энтузиаст под ником HXL решил продемонстрировать совместную фотографию всех четырёх моделей.

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Источник изображения: Twitter, HXL

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Судя по оформлению и имеющимся надписям, на представленном изображении красуются конечные образцы, готовые отправиться (или уже прибывшие) на склады ритейлеров, некоторые из которых уже принимают предзаказы. Стоит отметить, что часть информации, в том числе серийные номера, была скрыта от любопытных глаз сообщества, вероятно, в целях конспирации.

Таким образом, поставки первых процессоров AMD серии Ryzen 5000 уже стартовали, хотя это и не вызывает особого удивления на фоне их дебюта уже 5 ноября. При этом флагманская модель в лице AMD Ryzen 9 5950X оценена компанией в $799, а рекомендованная стоимость Ryzen 9 5900X, Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 5600X остановилась на отметке в $549, $449 и $299 соответственно.