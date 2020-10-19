Неофициальные данные о GPU Navi 24 — 24 исполнительных блока, 64-битная шина и Infinity Cache
Чип станет основой для доступных моделей видеокарт.
В то время как о флагманских чипах AMD, известных под кодовым именем Big Navi, было сказано уже немало, GPU рангом пониже пока остаются «в тени», однако сегодня, благодаря инсайдеру под ником Yuko Yoshida, стали известны некоторые подробности одного из чипов начального уровня.
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По данным источника, графический процессор AMD Navi 24 получит 24 исполнительных блока и 64-битную шину. Кроме того, чипу приписывается наличие новой разработки компании, известной под именем Infinity Cache — по слухам, данная технология представляет собой некое подобие скоростной кэш-памяти, позволяющей нивелировать недостатки, связанные с достаточно скромными значениями ширины шины, повышая пропускную способность памяти.
Источник изображения: Twitter, Yuko Yoshida
Судя по техническим характеристикам Navi 24, чип придёт на смену своему предшественнику в лице Navi 14, который наделён теми же 24 исполнительными блоками в максимальном своём исполнении и служит основой для семейства видеокарт серии Radeon RX 5500 и RX 5300.
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Источник изображения: AMD
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Впрочем, всецело полагаться на данную информацию не стоит, тем более, что официальный анонс графических адаптеров Radeon RX 6000 состоится уже через несколько дней, а именно 28 октября.
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