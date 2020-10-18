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В то время как AMD Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X уже успели продемонстрировать свои достижения в популярном тестовом пакете SiSoftware, их младший «собрат» в лице Ryzen 5 5600X до сих пор оставался в тени. Исправить данный недочёт вызвался известный «сетевой детектив» TUM_APISAK, поделившись ссылкой на результаты тестирования новинки, а энтузиаст под ником harukaze5719 представил достижения всех четырёх моделей в сравнении с их предшественницами в виде наглядных графиков.

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Источник изображения: AMD

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Исходя из имеющихся данных, настольный процессор AMD Ryzen 5 5600X, получивший в своё распоряжение 6 ядер/12 потоков, в арифметическом и мультимедийном тестах смог набрать 255.22 GOPS и 904.38Mpix/s соответственно, оказавшись производительнее своего предшественника в лице Ryzen 5 3600X на 18,8 и 41,1 %. Кроме того, в мультимедийном тесте новинка смогла обойти и 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3800X — отрыв составил 2,6 %.

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Источник изображений: Twitter, harukaze5719

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Естественно, данные тесты не отражают полную картину, однако уже через пару недель настольные процессоры AMD серии Ryzen 5000 появятся на прилавках магазинов, поэтому недостатка в разного рода «замерах» не будет.