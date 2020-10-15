DDR4-4000 станет оптимальным выбором для Ryzen 5000 — данные с появившегося в сети слайда AMD
До появления первых представителей настольных процессоров AMD Ryzen 5000 на прилавках магазинов осталось всего несколько недель, поэтому интерес к новым CPU растёт с небывалой скоростью, а инсайдеры разной степени осведомлённости только способствует повышению градуса, публикуя новые подробности: так, сегодня, благодаря слайду, опубликованному ресурсом Technopat, у компьютерного сообщества появилась новая возможность обсудить потенциал новинок.
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Согласно представленному изображению, которое, судя по всему, является частью официального документа AMD, подсистема памяти настольных процессоров Ryzen 5000 претерпела ощутимых улучшений: так, оптимальным выбором для новых CPU станет режим DDR4-4000, что превосходит разгонный потенциал процессоров предыдущего поколения.
Источник изображения: Technopat
Таким образом, значение частота шины Infinity Fabric (FCLK) для десктопных процессоров Ryzen 5000 сможет достигнуть значения в 2000 МГц при сохранении режима работы контроллера памяти 1:1, что благоприятным образом скажется на уровне производительности и значении задержек. Необходимо учесть, что для CPU Ryzen 3000 в большинстве случаев данный параметр не превышал планки в 1800-1900 МГц, а более экстремальные режимы работы памяти приводили к активации делителя 2:1.
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Известный энтузиаст Patrick Schur также подтверждает, что слайд является официальным. Кроме того, один из его источников сообщает, что значение в 2000 МГц не является проблемой для процессоров Ryzen 5000, поэтому в конечном итоге предельная планка может быть даже выше.
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Источник изображения: Twitter, Patrick Schur
Стоит напомнить, что подсистема памяти была «ахиллесовой пятой» для процессоров AMD с архитектурой Zen/Zen 2, что приводило к некоторому отставанию в ряде задач, поэтому не удивительно, что специалисты «красной команды» активно работают над устранением недочётов в данном направлении.
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