Почти все видеокарты Radeon RX 500 и RX 5000 китайского подразделения XFX ушли майнерам — данные MyDrivers
Пока требовательные геймеры судорожно изучают ассортимент магазинов с целью заполучить новенькую видеокарту NVIDIA поколения Ampere, специалисты по майнинговому цеху отдают предпочтение проверенным вариантам, скупая графические адаптеры AMD серий Radeon RX 5000 и RX 500, по крайней мере, так утверждает ресурс MyDrivers.
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По данным источника, китайское подразделение XFX на протяжении всего сентября не поставляло своим партнёрам практически ни одной популярной модели «красной команды» — найти RX 580 с 8 Гбайт «на борту», RX 590, RX 5600 XT или RX 5700 XT в настоящий момент крайней проблематично.
Согласно утверждению ресурса, получив чипы от AMD, компания решила не оснащать ими обычные игровые видеокарты, а реализовать их в виде решений для майнинг-ферм, в результате чего продукты были отданы в распоряжение майнерам, а ритейлеры товар так и не получили.
Несомненно, с ростом курса некоторых популярных криптовалют интерес к майнингу только растёт, что на фоне выгодного показателя цена/производительность ряда моделей AMD приводит к закономерному результату — высокому спросу на продукты «красной команды» со стороны майнеров.
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Вполне вероятно, что предстоящая линейка видеокарт Radeon RX 6000 также заинтересует специалистов в данной области, поэтому рядовым геймерам стоит учесть данный «фактор риска», не затягивая с покупкой.
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