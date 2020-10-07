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Хотя на процессорном рынке в настоящее время доминируют такие гиганты как Intel и AMD, более скромные компании идут своим путём, пытаясь занять пустующие ниши или даже откусить небольшой кусок «общего пирога»: так, АО «МЦСТ» в рамках выставки Микроэлектроника-2020 явило миру свой новый продукт, являющийся перспективной разработкой компании.

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Согласно отчёту МЦСТ, микропроцессор Эльбрус-16С на базе микроархитектуры «Эльбрус» шестого поколения насчитывает 12 млрд транзисторов и является системой на кристалле, имеющей в своём распоряжении 16 ядер, поддерживающей 32 линии PCIe 3.0, 4 канала SATA 3.0 и 8-канальный режим работы памяти DDR4-3200 с коррекцией ошибок (ECC), а также оснащённой 2,5- и 10-гигабитными контроллерами Ethernet.

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Источник изображения: МЦСТ

Уровень производительности новинки находится на отметке в 1,5 ТФлопс в задачах, связанных с вычислениями с одинарной точностью (FP32), и достигает 0,75 ТФлопс при расчётах с двойной точностью (FP64). Процессор способен работать в связке с ещё несколькими своими «собратьями» в составе многопроцессорной системы, которая может содержать до 4 CPU и 16 Тбайт оперативной памяти.

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По данным компании, Эльбрус-16С производится по 16-нм технологическим нормам, способен функционировать на частоте в 2 ГГц в штатном режиме и наделён аппаратной поддержкой виртуализации — по данным параметрам, к которым можно добавить поддержку 8 каналов памяти DDR4-3200, процессор должен стать первопроходцем в России.

Стоит отметить, что на выставке был представлен лишь инженерный образец микропроцессора, однако, судя по имеющимся данным, он уже функционирует и способен загружать операционную систему «Эльбрус Линукс». Что касается массового производства Эльбрус-16С, то его старт намечен на следующий год.