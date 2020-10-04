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Хотя разнообразных слухов и неподтверждённых данных касательно характеристик будущих продуктов Intel в достаточном количестве ходит по сети, простора для манёвров всегда хоть отбавляй: так, сегодня в распоряжении ресурса Notebookcheck оказались новые подробности касательно процессоров Intel семейств Alder Lake-S, Alder Lake-P и Tiger Lake-H, частично перекликающиеся с уже известными «утечками».

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Источник изображения: Intel

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Согласно данным источника, мобильные процессоры Intel Tiger Lake-H появятся в 35- и 45-ваттном исполнении, причём последние предложат до 8 ядер с поддержкой гиперпоточности, основанных на архитектуре Willow Cove и выпускаемых по 10-нм нормам, а также графическую подсистему Xe-LP с 32 исполнительными блоками «на борту».

Кроме того, заявлена поддержка оперативной памяти DDR4-3200 с максимальным объёмом до 128 Гбайт, а также наличие 20 линий PCIe 4.0, обеспечиваемых CPU, и 24 линий PCIe версии 3.0 от чипсета, производимого по 14-нм техпроцессу.

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Что касается процессоров семейства Alder Lake, то, как уже было известно ранее, в их основу ляжет гибридная компоновка, которую Intel уже некоторое время применяет в своих CPU под кодовым именем Lakefield: высокопроизводительные ядра новых моделей будут основаны на архитектуре Golden Cove, а энергоэффективные — на Gracemont.

Кроме того, источник сообщает, что настольные процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700 получат в своё распоряжение в общей сложности до шестнадцати ядер — восемь «больших» и восемь «маленьких», в то время как CPU Alder Lake-P будут довольствоваться шестью высокопроизводительными и восемью энергоэффективными ядрами в максимальном своём исполнении, причём поддержка гиперпоточности заявлена только для производительных ядер Golden Cove.

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Не менее интересен тот факт, что процессоры Alder Lake-S в исполнении BGA могут найти своё применение в ноутбуках, по крайней мере, так утверждает источник

Графическая подсистема процессоров семейства Alder Lake будет представлена чипом DG2, причём CPU Alder Lake-S будут довольствоваться GPU с 32 исполнительными блоками, в то время как Alder Lake-P получат вплоть до 96.

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Кроме всего прочего, процессорам Intel Alder Lake приписывается поддержка оперативной памяти типа DDR5-4400, причём максимальный объём для Alder Lake-S составит 128 Гбайт, а CPU Alder Lake-P ограничатся 64 Гбайт.

Помимо этого, продукты семейства Alder Lake-S получат 16 линий PCIe 5.0 и 4 линии PCIe 4.0 от CPU, а также 16 линий PCIe 4.0 и 12 линий PCIe 3.0 от PCH, в то время как Alder Lake-P будут наделены 8 линиями PCIe 5.0 и дублированными 4 линиями PCIe 4.0 от процессора, а также 12 линиями PCIe 3.0, обеспеченными чипсетом.

Источник изображения: Notebookcheck

Стоит учесть, что данная информация хоть и получена из отраслевых источников, однако является неофициальной, поэтому всецело ей доверять не стоит.