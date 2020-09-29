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В то время как старшие видеокарты в лице NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже появились пред взором восторженной компьютерной публики, модель на ступень ниже, GeForce RTX 3070, лишь дожидается своего часа, однако крупные производители уже готовятся к этому знаменательному событию, делясь с общественностью изображениями новинок и сообщая их технические характеристики — именно так поступила и компания Gainward, попутно подтвердив некоторые данные.

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Так, согласно изображению, которым делится с компьютерным сообществом ресурс VideoCardz, в основу видеоадаптера GeForce RTX 3070 действительно ляжет графический процессор GA104-300, оснащённый 5888 ядрами CUDA.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

Кроме того, как уже было известно, предстоящая новинка получит 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 с эффективной частотой 14 ГГц и шину в 256 бит. Уровень TGP представленной модели не отличается от заявленного значения и составляет 220 Вт.

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Стоит напомнить, что появление первых видеоадаптеров GeForce RTX 3070 ожидается в середине октября.