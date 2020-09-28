Gainward намекнула на существование 20-гигабайтной версии GeForce RTX 3080 в презентации двух новых моделей
Недовольство некоторых энтузиастов, возникшее на фоне оснащения недавно дебютировавшей предтоповой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 всего лишь 10 Гбайт видеопамяти, может сойти на нет после появления модификации с 20 Гбайт «на борту», на существование которой намекают маркетинговые материалы ряда производителей, недавно пополнившегося ещё одним вендором, сообщает ресурс VideoCardz.
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Так, известная компания Gainward представила две новых модели GeForce RTX 3080, отличающиеся достаточно необычной цветовой гаммой: одна из новинок выполнена в красно-золотых тонах, в то время как другая — в красно-синих.
Источник полагает, что выбор подобной расцветки отнюдь не случаен и является отсылкой к дизайну костюмов известных супергероев от Marvel – Железного человека и Капитана Америки.
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Обе модели имеют стандартные частотные характеристики и трёхслотовую систему охлаждения, оснащённую тремя вентиляторами.
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Впрочем, факт появления двух новых моделей слегка меркнет на фоне небольшого уточнения в маркетинговых материалах Gainward: так, «зоркий глаз» энтузиаста сразу заметит, что рядом с наименованием модели GeForce RTX 3080 значится объём видеопамяти в 10 Гбайт, намекая на существование модификаций, оснащённых видеобуфером в 20 Гбайт.
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Источник изображений: VideoCardz
Вероятнее всего, вариации с бо́льшим объёмом видеопамяти могут появиться непосредственно после дебюта графических адаптеров AMD, основанных на архитектуре RDNA 2, анонс которых запланирован на 28 октября.
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