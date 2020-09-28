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Недовольство некоторых энтузиастов, возникшее на фоне оснащения недавно дебютировавшей предтоповой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 всего лишь 10 Гбайт видеопамяти, может сойти на нет после появления модификации с 20 Гбайт «на борту», на существование которой намекают маркетинговые материалы ряда производителей, недавно пополнившегося ещё одним вендором, сообщает ресурс VideoCardz.

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Так, известная компания Gainward представила две новых модели GeForce RTX 3080, отличающиеся достаточно необычной цветовой гаммой: одна из новинок выполнена в красно-золотых тонах, в то время как другая — в красно-синих.

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Источник полагает, что выбор подобной расцветки отнюдь не случаен и является отсылкой к дизайну костюмов известных супергероев от Marvel – Железного человека и Капитана Америки.

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Обе модели имеют стандартные частотные характеристики и трёхслотовую систему охлаждения, оснащённую тремя вентиляторами.

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Впрочем, факт появления двух новых моделей слегка меркнет на фоне небольшого уточнения в маркетинговых материалах Gainward: так, «зоркий глаз» энтузиаста сразу заметит, что рядом с наименованием модели GeForce RTX 3080 значится объём видеопамяти в 10 Гбайт, намекая на существование модификаций, оснащённых видеобуфером в 20 Гбайт.

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Источник изображений: VideoCardz

Вероятнее всего, вариации с бо́льшим объёмом видеопамяти могут появиться непосредственно после дебюта графических адаптеров AMD, основанных на архитектуре RDNA 2, анонс которых запланирован на 28 октября.