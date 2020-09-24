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Стала известна стоимость нескольких моделей GeForce RTX 3070 в одном из европейских магазинов

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В то время как флагманская GeForce RTX 3090 и предтоповая GeForce RTX 3080 уже появились в продаже, более доступная GeForce RTX 3070 только ждёт своего часа, однако прайс-лист одного из европейских магазинов уже готов рассекретить стоимость некоторых моделей от AIB-партнёров NVIDIA.

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Так, ресурс Overclocking.com сообщает, что ассортимент испанского ритейлера PC Componentes пополнился несколькими моделями видеокарт RTX 3070 нереференсного дизайна: наиболее дешёвые варианты в лице PNY GeForce RTX 3070 Dual Fan и ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge обойдутся в ~520 евро, более дорогие PNY GeForce RTX 3070 XLR8 Gaming EPIC-X RGB, ASUS GeForce RTX 3070 Dual и ASUS GeForce RTX 3070 Dual OC Edition оценены в ~550, 570 и 590 евро, а верхние строчки в разрезе стоимости занимают ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3070 и ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3070 OC — за них придётся выложить ~660 и 680 евро соответственно.

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Источник изображения: PC Componentes

Стоит напомнить, что графический адаптер GeForce RTX 3070 получил в своё распоряжение чип GA104, наделённый 5888 ядрами CUDA, а также 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битную шину. При этом рекомендованная стоимость новинки составляет 499 евро.

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mo3ulla
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это не отменяет того что в итоге цена с учетом пошлин будет как минимум ТАКОЙ ЖЕ .. если не выше
Стала известна стоимость нескольких моделей GeForce RTX 3070 в одном из европейских магазинов
hazzard07
00:46
Доставка стоит <2к рублей
Стала известна стоимость нескольких моделей GeForce RTX 3070 в одном из европейских магазинов
mo3ulla
00:45
зато жаба будет довольна что ты не прокормил жадных российских капиталистов на ту же сумму .а отдал как настоящий патриот государству ввиде пошлин
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Да, судя по всему топы Ампера точились именно под майнинг и GPGPU, игрушки по остаточному принципу. Удвоили по сути только FP32 числодробилку, все остальное - "косметические" изменения.
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Dimkovski86
00:35
Щас нищеброды набегут, работающие всю жизнь клерками в пропёрданных офисах или на заводе за копейки. Всё правильно шахтёры скупили. Заранее подумали. Слава Капитализму! Долой совков !
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Это капитализ, если бы у вас такая была возможность то вы бы тоже стрегли бабло, и не надо говорить про честных продавцов в онлайн магазинах они все замешаны с перекупщиками и имеют с этого процент
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