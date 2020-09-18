NVIDIA GeForce RTX 3090 оказалась производительнее GeForce RTX 2080 Ti на 37 % в тестовом пакете Geekbench 5
Пока ресурсы разной величины и направленности пристально исследуют дизайн и возможности не так давно дебютировавшей NVIDIA GeForce RTX 3080, её старшая «соплеменница» в лице GeForce RTX 3090 лишь ждёт своего звёздного часа, однако уже сейчас результаты тестирования флагманской игровой модели появляются в базах данных популярных бенчмарков: так, известный энтузиаст TUM_APISAK делится с широкой компьютерной общественностью достижениями новинки в тестовом пакете Geekbench 5.
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Источник изображения: NVIDIA
Изучив имеющиеся данные, можно отметить, что видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3090 получил в своё распоряжение графический чип с 82 потоковыми мультипроцессорами, функционирующий на максимальной частоте 1,76 ГГц, и располагает 24 Гбайт видеопамяти с эффективной частотой 19,5 ГГц.
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Источник изображения: Geekbench 5
Что касается уровня производительности нового геймерского флагмана линейки, то результаты новинки впечатляют: так, в тесте CUDA видеокарта GeForce RTX 3090 смогла набрать 232429 баллов, превзойдя достижения своей предшественницы в лице GeForce RTX 2080 Ti в среднем на 37 %.
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Стоит напомнить, что на прилавках магазинов топовый игровой видеоадаптер появится уже через несколько дней, а именно 24 сентября, при этом рекомендованная стоимость новинки составит 136 990 рублей.
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