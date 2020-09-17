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Как известно, поддержка технологии SLI, позволяющей задействовать мощности сразу нескольких видеокарт, в настоящий момент реализуется путём добавления профилей для конкретных игровых приложений в драйвера, выпускаемые NVIDIA, однако с появлением новых инструментов, а именно API Vulkan и DirectX 12, позволяющих добавлять поддержку непосредственно в саму игру, компания, похоже, намерена переложить бремя внедрения SLI на разработчиков самого приложения.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Так, в официальном пресс-релизе NVIDIA, размещённом на странице ресурса VideoCardz, сообщается, что компания приложит все усилия, чтобы способствовать внедрению поддержки SLI непосредственно в сами игровые приложения, в то время как с 1 января 2021 года официальные драйвера более не будут содержать профили для новых игр. По мнению компании, данное нововведение поможет добиться максимальной производительности при задействовании нескольких видеоадаптеров.

Что касается уже имеющихся профилей SLI, то их поддержка продолжится для графических адаптеров серии GeForce RTX 20 и более ранних, в то время как видеокарты GeForce RTX 30 и последующие смогут поддерживать SLI только в случае реализации данной технологии в самой игре.

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Говоря же о прикладных приложениях, NVIDIA отмечает, что поддержка нескольких графических адаптеров в большинстве из них осуществляется без задействования профилей в драйверах, поэтому проблем с их использованием возникнуть не должно.