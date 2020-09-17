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NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года

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Как известно, поддержка технологии SLI, позволяющей задействовать мощности сразу нескольких видеокарт, в настоящий момент реализуется путём добавления профилей для конкретных игровых приложений в драйвера, выпускаемые NVIDIA, однако с появлением новых инструментов, а именно API Vulkan и DirectX 12, позволяющих добавлять поддержку непосредственно в саму игру, компания, похоже, намерена переложить бремя внедрения SLI на разработчиков самого приложения.

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Источник изображения: TechPowerUp

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Так, в официальном пресс-релизе NVIDIA, размещённом на странице ресурса VideoCardz, сообщается, что компания приложит все усилия, чтобы способствовать внедрению поддержки SLI непосредственно в сами игровые приложения, в то время как с 1 января 2021 года официальные драйвера более не будут содержать профили для новых игр. По мнению компании, данное нововведение поможет добиться максимальной производительности при задействовании нескольких видеоадаптеров.

Что касается уже имеющихся профилей SLI, то их поддержка продолжится для графических адаптеров серии GeForce RTX 20 и более ранних, в то время как видеокарты GeForce RTX 30 и последующие смогут поддерживать SLI только в случае реализации данной технологии в самой игре.

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Говоря же о прикладных приложениях, NVIDIA отмечает, что поддержка нескольких графических адаптеров в большинстве из них осуществляется без задействования профилей в драйверах, поэтому проблем с их использованием возникнуть не должно.

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omoikane
18:38
Проблемы у слая были всегда в проектах где он тупо не работал, а это большинство проектов. И с выхода ваших 670 прошло уже 8 лет, купите себе календарик :D
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
McArcher
18:38
Вот тут есть список поддержки CrossFireX: https://amdcrossfire.fandom.com/wiki/Crossfire_Game_Compatibility_List "Excellent" значит более 60% прироста FPS.
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
omoikane
18:36
В нормальных... а да ладно оправдывать это парой игр. :D Слай и крос мертвы уже давно для игр. Брать вторую карту, от которой польза будет только вы паре игровых проектов, бред.
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
Дмитрий
18:35
Не слышал таких новостей, читал что будут что то еще быстрее использовать. На их последних слайдах указано 10х
Видеокарта Big Navi – Radeon RX 6900 XT может оказаться значительно быстрее NVIDIA GeForce RTX 3080 – RDNA 2, высокая тактовая частота ядра и продвинутый техпроцесс
mo3ulla
18:35
вы путаете порты nvlink мужду чиплетами (если будут ) и внешние порты между картами . которые тупо не распаяют и все . отличный пример как это делается интел у которой один и тот же цпу может стоить...
NVIDIA прекратит поддержку профилей SLI в своих драйверах со следующего года
Юрий Полкунов
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Они официально отказались в геймерских картах применять HBM2E
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