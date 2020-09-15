Разогнанная NVIDIA GeForce RTX 3080 в 1,7 раза производительнее GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 5700 XT при добыче Эфира (Ethereum)
Пока широкое компьютерное сообщество горячо обсуждает уровень игровой производительности и стоимость недавно анонсированных графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30, энтузиасты, увлекающиеся майнингом криптовалюты, ожидают от новинок взятия новых высот при добыче виртуальных монет. К счастью, долго томиться не приходится, ведь в распоряжении ресурса VideoCardz оказались данные, иллюстрирующие достижения одной из новых моделей.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно данным источника, предтоповая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 при стоковых настройках и использовании алгоритма Dagger Hashimoto для добычи Эфира (Ethereum) демонстрирует производительность на уровне 73-74 MH/s, в то время как в умелых руках данный показатель возрастает до 82-84 MH/s, а разгон памяти по максимуму помогает достичь планки в 92-93 MH/s.
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Если сравнить максимальные результаты GeForce RTX 3080 с её предшественницей в лице RTX 2080 Ti и моделью Radeon RX 5700 XT от AMD, то новинка оказывается производительнее своих соперниц в ~1,7 раза.
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NVIDIA GeForce RTX 3080 в стоке и с разогнанной памятью. Источник изображений: VideoCardz
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Стоит учесть, что данное тестирование является предварительным, поэтому всецело полагаться на его результаты не стоит.
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