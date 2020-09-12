NVIDIA GeForce RTX 3080 смогла достичь значения в 20,7 ГГц по памяти — результаты видеокарты в ряде бенчмарков улучшились на несколько процентов
Большинство исследователей и энтузиастов, уже имея в своём распоряжении недавно анонсированные видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30, но скованные «цепью» соглашения о неразглашении и ждущие своего часа для того, чтобы опубликовать результаты своих исследований, всё же делятся небольшой толикой информации со сторонними ресурсами: так, один из источников сайта VideoCardz поделился достаточно интересными данными касательно возможностей разгона памяти NVIDIA GeForce RTX 3080.
реклама
Источник изображения: NVIDIA
Согласно информации источника, в настоящий момент наиболее интересной вариацией GeForce RTX 3080 для разгона является модель в исполнении Founders Edition – всё дело в том, что топовые варианты от ряда производителей ещё не готовы появиться на полках магазинов, а имеющиеся видеокарты имеют некоторые ограничения по уровню максимальной мощности: в то время, как эталонная модель имеет планку в 370 Вт, видеоадаптеры от AIB-партнёров ограничены 350 или даже 320 Вт, как и у протестированного образца.
реклама
Кроме того, сообщается, что графические адаптеры GeForce RTX 3080 Founders Edition едва могут достичь значения эффективной частоты в 20,5 ГГц — после данного показателя наблюдается ухудшение производительности. Исследуемый же образец смог продемонстрировать более высокие показатели: эффективная частота памяти новинки достигла планки в 20,7 ГГц, в то время как в стоке данное значение для GeForce RTX 3080 находится на отметке в 19 ГГц. Помимо этого, частота графического процессора модели была повышена на 70 МГц.
реклама
Что касается результатов тестов в ряде тестовых пакетов от 3DMark, то в Fire Strike Extreme, Ultra и Time Spy Extreme преимущество разогнанной модели над стоковой составило около 2 %, а в Time Spy разрыв увеличился до ~3 %.
реклама
При этом температура графического процессора достигла отметки в 71 °C, а общее энергопотребление остановилось на отметке в 317 Вт.
Источник изображений: VideoCardz
Естественно, данное исследование является поверхностным и не отражает всей картины, однако ждать всеобъемлющих тестов осталось всего несколько дней.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила