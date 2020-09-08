NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на четверть быстрее GeForce RTX 2080 Ti в тесте Geekbench 4
Ещё официально не поступившие в продажу видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 продолжают то и дело появляться в ряде популярных тестовых пакетов: так, «сетевой детектив», известный под ником TUM_APISAK, делится с широкой общественностью достижениями одной из новинок в тестовом пакете Geekbench 4.
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Исходя из представленных данных, графический процессор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 трудился на максимальной частоте 1,71 ГГц и получил в своё распоряжение 68 вычислительных модулей. При этом объём видеобуфера новинки составил 10 Гбайт.
Источник изображения: Geekbench 4
В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench 4 представленная модель смогла завоевать 468948 баллов, оказавшись производительнее флагманской представительницы поколения Turing в лице GeForce RTX 2080 Ti на 25,2 %.
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Необходимо учесть, что при одинаковом количестве потоковых мультипроцессоров, равном 68, новинка обладает вдвое большим набором блоков FP32 и в разрезе одного SM в состоянии выполнять до 128 операций с плавающей точкой за такт.
Стоит напомнить, что до появления GeForce RTX 3080 на полках магазинов осталось несколько дней — дебют новой модели состоится уже 17 сентября.
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