Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Ещё официально не поступившие в продажу видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 продолжают то и дело появляться в ряде популярных тестовых пакетов: так, «сетевой детектив», известный под ником TUM_APISAK, делится с широкой общественностью достижениями одной из новинок в тестовом пакете Geekbench 4.

реклама

Исходя из представленных данных, графический процессор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 трудился на максимальной частоте 1,71 ГГц и получил в своё распоряжение 68 вычислительных модулей. При этом объём видеобуфера новинки составил 10 Гбайт.

анонсы и реклама Рухнула цена i9 10900 50% скидки в Ситилинке - промокод внутри Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов 2060 Super по лучшей цене в XPERT.RU Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке 1660 Super - цена рухнула Новейшая RTX 4000 - 76тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии

Источник изображения: Geekbench 4

В тесте OpenCL бенчмарка Geekbench 4 представленная модель смогла завоевать 468948 баллов, оказавшись производительнее флагманской представительницы поколения Turing в лице GeForce RTX 2080 Ti на 25,2 %.

реклама

Необходимо учесть, что при одинаковом количестве потоковых мультипроцессоров, равном 68, новинка обладает вдвое большим набором блоков FP32 и в разрезе одного SM в состоянии выполнять до 128 операций с плавающей точкой за такт.

Стоит напомнить, что до появления GeForce RTX 3080 на полках магазинов осталось несколько дней — дебют новой модели состоится уже 17 сентября.