NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась в среднем на 26,7 % производительнее RTX 2080 Ti в бенчмарке AotS
Хотя NVIDIA порционно потчует широкую компьютерную общественность официальными данными, иллюстрирующими уровень производительности своих новых графических продуктов GeForce RTX 30, энтузиасты, привыкшие доверять сторонним источникам, пока что подобной роскоши практически лишены.
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Впрочем, некоторые результаты тестов, произведённых неизвестными исследователями, всё же появляются в сети: так, «сетевой детектив» под ником _rogame, исследуя базу данных популярного бенчмарка Ashes of the Singularity, нашёл «замеры» с использованием ещё не поступившей в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, а ресурс VideoCardz сравнил её достижения со средними значениями предшественниц и результатами соперницы.
Источник изображения: _rogame, AotS
Согласно представленным данным, предтоповый видеоадаптер GeForce RTX 3080 при использовании пресета «Crazy 4K» продемонстрировал результат в 88,3 fps, обойдя медианные значения GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 SUPER и AMD Radeon RX 5700 XT на 26.7, 53.8 и 65.1 % соответственно.
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Стоит учесть, что бенчмарк не приводит частотных характеристик тестируемой видеокарты, поэтому представленное сравнение может не совсем точно отражать реальный уровень производительности, однако в настоящий момент приходится довольствоваться малым.
Стоит напомнить, что на прилавках магазинов NVIDIA GeForce RTX 3080 появится уже 17 сентября, а стоимость референсной модели стартует от 63 490 рублей
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