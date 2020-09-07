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Хотя NVIDIA порционно потчует широкую компьютерную общественность официальными данными, иллюстрирующими уровень производительности своих новых графических продуктов GeForce RTX 30, энтузиасты, привыкшие доверять сторонним источникам, пока что подобной роскоши практически лишены.

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Впрочем, некоторые результаты тестов, произведённых неизвестными исследователями, всё же появляются в сети: так, «сетевой детектив» под ником _rogame, исследуя базу данных популярного бенчмарка Ashes of the Singularity, нашёл «замеры» с использованием ещё не поступившей в продажу видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080, а ресурс VideoCardz сравнил её достижения со средними значениями предшественниц и результатами соперницы.

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Источник изображения: _rogame, AotS

Согласно представленным данным, предтоповый видеоадаптер GeForce RTX 3080 при использовании пресета «Crazy 4K» продемонстрировал результат в 88,3 fps, обойдя медианные значения GeForce RTX 2080 Ti, RTX 2080 SUPER и AMD Radeon RX 5700 XT на 26.7, 53.8 и 65.1 % соответственно.

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Стоит учесть, что бенчмарк не приводит частотных характеристик тестируемой видеокарты, поэтому представленное сравнение может не совсем точно отражать реальный уровень производительности, однако в настоящий момент приходится довольствоваться малым.

Стоит напомнить, что на прилавках магазинов NVIDIA GeForce RTX 3080 появится уже 17 сентября, а стоимость референсной модели стартует от 63 490 рублей