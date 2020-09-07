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В борьбе за каждого покупателя производители видеокарт применяют разные методы и хитрости, наделяя свои продукты ярким дизайном, качественными компонентами или дополнительными функциями «в подарок», но, пожалуй, наиболее весомым показателем для большинства энтузиастов являются частотные показатели продуктов, и компания EVGA, похоже, решили обойти всех своих конкурентов на данном поприще, по крайней мере, намекнула об этом в своём рекламном ролике, сообщает ресурс VideoCardz.

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Частотные характеристики недавно дебютировавших графических адаптеров NVIDIA серии GeForce RTX 30 оказались несколько ниже значений, о которых мечтали энтузиасты — до недавнего времени самая «скоростная» модель достигала значения в 1755 МГц при задействовании фирменного ПО, однако, судя по фрагменту видеоролика EVGA, новая модель компании, вероятно, GeForce RTX 3090 FTW3 Ultra, смогла покорить планку в 2,1 ГГц по GPU в разгоне, по крайней мере, об этом свидетельствует изображение утилиты EVGA Precision X1.

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Источник изображения: EVGA, CyberCatPunk

Ещё одной заявкой на попадание в «призовые» места стал тизер ZOTAC, где компания похвасталась частотой графического процессора в 1933 МГц, но уже для GeForce RTX 3080.

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Источник изображения: VideoCardz, ZOTAC

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Впрочем, рекламные ролики иногда выдают желаемое за действительное, поэтому до оглашения официальных характеристик всецело полагаться на обещания не стоит.