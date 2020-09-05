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Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S ограничится лишь моделями Core i9, i7 и i5 — информация FanlessTech

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В ближайшем будущем Intel намерена явить компьютерному сообществу очередное поколение своих настольных процессоров, известных под кодовым именем Rocket Lake-S, а ресурс FanlessTech посредством своего Twitter-аккаунта решил внести ясность касательно разнообразия моделей, входящих в новую линейку, утверждая, что это подтверждённая информация.

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Источник изображения: Intel

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Если верить источнику, ассортимент десктопных процессоров Intel Rocket Lake-S будет состоять лишь из моделей семейств Core i9, i7 и i5, в то время как Core i3 и Pentium будут относиться к поколению Comet Lake-S Refresh, а выход моделей семейства Celeron вообще не предполагается. Кроме того, модельный ряд будет включать и энергоэффективные варианты с уровнем TDP в 35 Вт.

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Источник изображения: Twitter, FanlessTech

Стоит напомнить, что, согласно ряду «утечек», настольные процессоры Intel 11-го поколения будут выпускаться по улучшенным 14-нм нормам и получат ядра с архитектурой Cypress Cove, родственной Willow Cove, а также графическую подсистему Xe. Утверждается, что новинки обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe версии 4.0 с резервированием отдельных четырёх линий специально для нужд твердотельных накопителей.

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Ожидается, что флагман новой серии сможет располагать лишь 8 ядрами с поддержкой гиперпоточности и будет способен покорить частоту в 5 ГГц. Графическая подсистема новых CPU также претерпит «понижения», получив в своё распоряжение лишь 32 исполнительных блока. Совместимость с материнскими платами на базе чипсетов 400-й серии сохранится, в том числе бюджетными в лице H410. Впрочем, это не помешает Intel выпустить наборы системной логики следующей итерации.

По данным источника, дебют новых продуктов Intel состоится в первом квартале 2021 года.

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Линейка настольных процессоров Intel Rocket Lake-S ограничится лишь моделями Core i9, i7 и i5 — информация FanlessTech
VRoman
06:46
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Boris Koltsov
06:44
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Boris Koltsov
06:42
>>> Утверждается, что новинки обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe версии 4.0 с резервированием отдельных четырёх линий специально для нужд твердотельных накопителей. божеш ты мой, заживём. (нет) ...
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