Новая технология NVIDIA RTX IO позволит значительно сократить нагрузку на CPU и реализовать весь потенциал SSD с PCIe 4.0
Современные игры AAA-класса требуют хранилищ значительного объёма и высокой пропускной способности накопителей, а SSD-диски с интерфейсом PCIe 4.0 вполне отвечают этим требованиям. Впрочем, подгрузка данных с накопителя в видеобуфер графического адаптера не происходит напрямую, а попутно задействует мощности центрального процессора, что дополнительно нагружает систему, однако у специалистов NVIDIA есть перспективные наработки в данном вопросе, сообщает ресурс TechPowerUp.
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Так, вместе с новым поколением видеоадаптеров Ampere компания представила ряд нововведений, среди которых была анонсирована и технология RTX IO: её суть заключается в практически полном исключении CPU при считывании данных с накопителя, а также их дальнейшей обработки, в результате чего файлы загружаются с SSD в память видеокарты, а нагрузка на процессор существенно уменьшается.
Игровые приложения состоят из огромного количества ресурсов, упакованных в крупные файлы, и на их распаковку при стандартном методе ввода-вывода тратятся значительные процессорные ресурсы — по данным NVIDIA, потребительский NVMe-накопитель с интерфейсом PCI Express 4.0 при максимальной скорости считывания способен нагрузить до 24 ядер CPU, а новая технология, согласно расчётам компании, способна снизить данное значение до 0.5.
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Источник изображений: TechPowerUp
Стоит заметить, что технология RTX IO является лишь «надстройкой» DirectStorage API, разработанного специалистами компании Microsoft специально для своих консолей Xbox нового поколения, однако теперь доступного и для компьютеров.
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Впрочем, есть и небольшая ложка дёгтя в сей прекрасной бочке мёда: для функционирования технологии NVIDIA RTX IO необходима адаптация игрового приложения для DirectStorage API – игры, портированные с Xbox, вероятно, не будут иметь с этим проблем, а вот приложения, разрабатываемые непосредственно для ПК, потребуют некоторых доработок. Кроме того, NVIDIA не сообщает, какие именно модели будут совместимы с RTX IO, однако, судя по названию, первыми поддержку получат видеокарты серии GeForce RTX 20 и RTX 30.
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