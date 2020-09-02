Процессоры Intel Tiger Lake ощутимо производительнее APU AMD Ryzen 4000 в ряде игр и приложений — данные из презентации компании
Обещания Intel выпустить производительные продукты с мощной графической подсистемой в лице нового поколения процессоров семейства Tiger Lake подкрепляются красочными слайдами из презентации компании, которой делится с широкой общественностью инсайдер под ником WalkingCat.
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Мобильные процессоры Intel 11-го поколения, известные под кодовым именем Tiger Lake, получили ядра с архитектурой Willow Cove, основанные на 10-нм технологическом узле SuperFin, а также графическую подсистему Xe-LP.
В настоящий момент модельный ряд процессоров Tiger Lake насчитывает семь продуктов: от флагманского Core i7-1185G7, наделённого 4 ядрами/8 потоками с частотной формулой 3,0/4,3/4,8 ГГц в базовом и максимальном режимах при активности всех/одного ядра соответственно, до бюджетного Core i3-1110G4, получившего в своё распоряжение 2 ядра с поддержкой гиперпоточности и частотными характеристиками 1,8/3,9/3,9 ГГц. Кроме того, в следующем году компания планирует представить ещё две модели.
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Графическая подсистема новых процессоров насчитывает до 96 исполнительных блоков в максимальном своём исполнении (G7) и способна функционировать на частоте вплоть до 1,35 ГГц. Кроме того, новинки поддерживают интерфейс PCIe 4.0, Thunderbolt 4 и память вплоть до DDR4-3200 и LPDDR4X-4266, а уровень TDP новых продуктов может быть как в пределах 12-28 Вт, так и иметь более скромные рамки, выраженные значением 7-15 Вт, в зависимости от модели.
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По словам Intel, прирост производительности для ядер Willow Cove и графической подсистемы Xe-LP по сравнению с Ice Lake составит до 24 % и 100 % соответственно, что подтверждают результаты тестов, произведённые специалистами компании.
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При сравнении встроенной графики Intel Xe-LP с дискретным графическим адаптером NVIDIA GeForce MX350 новинка в большинстве случаев демонстрирует сравнимые результаты, а в ряде игр даже обгоняет видеокарту «зелёной команды».
Кроме того, Intel сравнила уровень производительности своего флагманского продукта, Core i7-1185G7, с основным конкурентом противоборствующей стороны в лице AMD Ryzen 7 4800U: согласно результатам «замеров» специалистов компании, игровое преимущество новинки над процессором «красной команды» достигает заметных 80 %, а превосходство в ряде прикладных задач варьируется от скромных 14-57 % до впечатляющих 345-1030 % при комбинированной нагрузке с использованием AI.
Источник изображений: Intel, WalkingCat
Естественно, для более точной оценки уровня производительности новых продуктов стоит дождаться тестов от сторонних специалистов.
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