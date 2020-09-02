Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Встроенная графика настольного процессора Intel Alder Lake-S замечена в бенчмарке SiSoftware — iGPU достиг частоты 1150 МГц

[ ] для раздела Блоги
+
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Хотя Intel буквально несколько месяцев назад представила на суд широкой компьютерной общественности 10-е поколение своих настольных процессоров, известных под кодовым именем Comet Lake-S, данные о предстоящих продуктах медленно, но верно наводняют сеть: так, известный энтузиаст под ником _rogame, изучая базу данных популярного бечмарка SiSoftware, обнаружил запись, в которой фигурирует iGPU будущих десктопных CPU 12-го поколения.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 75тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Судя по представленным данным, встроенная графика настольного процессора Alder Lake-S получила в своё распоряжение 32 исполнительных блока и 256 потоковых процессоров — на треть больше по сравнению с графическим ядром Intel UHD Graphics 630, которым наделены процессоры семейства Comet Lake-S. При этом GPU функционировал на частоте в 1150 МГц, что на 50 МГц меньше своего предшественника.

реклама

Источник изображения: SiSoftware

Что касается достижений встроенной графической подсистемы, то по общему уровню производительности показатели будущего iGPU вполне сравнимы с результатами UHD Graphics 630, а в ряде тестов новый продукт даже превосходит предшественника. Впрочем, говорить о производительности новинок ещё рано, так как представленный образец, без сомнения, является инженерным и использует ранние версии драйверов.

реклама

Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, настольные процессоры Intel Alder Lake-S будут выпускаться по 10-нм нормам и смогут похвастаться наличием вплоть до 16 ядер — всё дело в гетерогенной структуре новых CPU, благодаря чему в рамках одного продукта будут соседствовать ядра разного назначения и архитектуры: стандартные Golden Cove и энергоэффективные Gracemont. Кроме того, новинкам приписывается поддержка оперативной памяти типа DDR5, интерфейса PCIe версии 4.0, а также потребность в новых материнских платах с разъёмом LGA 1700.

Дебют настольных CPU семейства Alder Lake-S состоится не ранее второй половины 2021 или даже начала 2022 года.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel alder lake-s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
23
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
12

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 21
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
28 августа 2020 29
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 57

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стало известно, когда стоит ждать стабильную глобальную прошивку MIUI 12 на Xiaomi Redmi Note 8T, Redmi Note 8 и Redmi Note 7
5
Xiaomi Redmi Note 9 pro резко подешевел на российском рынке – флагманская камера на 64 Мп, игровой процессор и сверхбыстрая зарядка на 30 Вт по самой низкой цене с начала продаж
8
Цена 8-ядерного Core i7-9700KF снизилась на 196 долларов – оптимальный игровой процессор по самой низкой цене с начала продаж
38
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
97
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
162
GeForce RTX 3090 демонстрирует 2-кратное преимущество над GeForce RTX 2080 Ti в игровых тестах – новый уровень трассировки лучей и продвинутый ИИ от NVIDIA
80
Праздник геймера - в Uplay можно бесплатно забрать сразу две знаменитые игры французского издателя Ubisoft
14
Стали известны рублёвые цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
152
Стали известны цены ASUS ZenFone 7 и ASUS ZenFone 7 Pro для Европы – версия на Snapdragon 865+ обойдётся в 799 евро
1
Xiaomi Mi 10 Pro сильно подешевел – Snapdragon 865, 12 ГБ ОЗУ, 108-Мп камера, NFC, 90-Гц дисплей и батарея ёмкостью 4500 мА*ч с 50-Вт зарядкой по низкой цене
1
Sony Xperia 10 II сильно подешевел – Snapdragon 665, 128 ГБ, NFC, дисплей OLED и аккумулятор ёмкостью 3600 мА*ч по самой низкой цене
5
ASUS представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 в исполнении ROG Strix, TUF Gaming и Dual
177
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
115
Найден новый способ взлома кредитных карт VISA с обходом PIN-кода
15
Крупное графическое обновление для The Witcher 3 получило дату релиза
11
Инженерный образец процессора AMD Cezanne (Ryzen 5000) замечен в одном из бенчмарков
6
Digital Foundry одними из первых получили в свои руки RTX 3080 - в первых тестах новый флагман показывает себя до 80% лучше чем RTX 2080
45
Финальный официальный список из 49 смартфонов Xiaomi, которые получат новую ОС Android 11 на MIUI 12 – полный перечень и сроки выхода прошивки
+
Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
46
Противостоять видеокартам NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 будут три модели от AMD — данные инсайдера
15

Популярные статьи

Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
236
Найден главный недостаток Xiaomi Mi Band 5 - с лёгкостью устраняем его
18
5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
44
Intel Core i5-10400 против AMD Ryzen 5 3600 - какой процессор лучше подойдёт для игрового ПК - анализируем соотношение цена/производительность
99
2 SSD-накопителя в компьютере — плюсы и минусы
54
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
12
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
7
Разгон и тестирование памяти ADATA XPG Spectrix D50 DDR4-3600 16GB
2

Сейчас обсуждают

ProGaMeEXT
15:20
Вот с ценной определились ) Осталось лоббировать наши интересы)
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
Kopcheniy
15:19
Ну будет не 200, а в районе 130-160 ГБ. Тоже немало.
CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
V.L.A.D.L.E.N
15:19
С 62 по 74.
Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
muas
15:19
А вот это печально, видимо многие карты смогут купить только в след. году...с баксов по 80.
Объёмы поставок видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 будут весьма ограничены в этом году — данные TweakTown
ProGaMeEXT
15:19
Ну само собой , вот только представляю негодование майнеров )) а остатки RX570/580/590 отдавать в нагрузку с покупкой новых процессоров AMD ))
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
Kopcheniy
15:18
Пусть Херкельман на здешний форум заглянет - здесь Big Navi хоронят под каждой новостью про Ampere. Заглянет и тут же выйдет.
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
V.L.A.D.L.E.N
15:18
Я на Алиэкспресс покупал бокс за 11900 в октябре. Щас посмотрел, даже там по 15. Спасибо правительству за курс рубля.
Игровая сборка на Core i5-10400F, который стоит уже почти на 1500 рублей дешевле Ryzen 5 3600
mimigen
15:18
Странный ты. Хочешь слышать только то, что тебе выгодно. У меня E1nher1 прыгает как "вшивый по бане" и от моей критики в его адрес и от того, что часть его сообщений я удаляю как неуместные. Это я теб...
Intel Core i5-10400 против AMD Ryzen 5 3600 - какой процессор лучше подойдёт для игрового ПК - анализируем соотношение цена/производительность
Андрей Филинский
15:17
Теперь пусть расскажут, как оказалась подсвечена ступица колеса в глубокой тени под машиной на 2:07, если они используют трассировку лучей. Заменили одну ересь на другую.
Энтузиаст уже сравнил кадры Fortnite с активной и выключенной трассировкой лучей
Kopcheniy
15:17
24 ГБ и в Titan RTX уже были.
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем