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Хотя Intel буквально несколько месяцев назад представила на суд широкой компьютерной общественности 10-е поколение своих настольных процессоров, известных под кодовым именем Comet Lake-S, данные о предстоящих продуктах медленно, но верно наводняют сеть: так, известный энтузиаст под ником _rogame, изучая базу данных популярного бечмарка SiSoftware, обнаружил запись, в которой фигурирует iGPU будущих десктопных CPU 12-го поколения.

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Источник изображения: Intel

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Судя по представленным данным, встроенная графика настольного процессора Alder Lake-S получила в своё распоряжение 32 исполнительных блока и 256 потоковых процессоров — на треть больше по сравнению с графическим ядром Intel UHD Graphics 630, которым наделены процессоры семейства Comet Lake-S. При этом GPU функционировал на частоте в 1150 МГц, что на 50 МГц меньше своего предшественника.

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Источник изображения: SiSoftware

Что касается достижений встроенной графической подсистемы, то по общему уровню производительности показатели будущего iGPU вполне сравнимы с результатами UHD Graphics 630, а в ряде тестов новый продукт даже превосходит предшественника. Впрочем, говорить о производительности новинок ещё рано, так как представленный образец, без сомнения, является инженерным и использует ранние версии драйверов.

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Стоит напомнить, что, судя по имеющимся данным, настольные процессоры Intel Alder Lake-S будут выпускаться по 10-нм нормам и смогут похвастаться наличием вплоть до 16 ядер — всё дело в гетерогенной структуре новых CPU, благодаря чему в рамках одного продукта будут соседствовать ядра разного назначения и архитектуры: стандартные Golden Cove и энергоэффективные Gracemont. Кроме того, новинкам приписывается поддержка оперативной памяти типа DDR5, интерфейса PCIe версии 4.0, а также потребность в новых материнских платах с разъёмом LGA 1700.

Дебют настольных CPU семейства Alder Lake-S состоится не ранее второй половины 2021 или даже начала 2022 года.