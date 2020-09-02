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Буквально вчера NVIDIA наконец-то обрадовала компьютерную общественность, явив целых три модели новой серии, а именно GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070, последняя из которых получила всего лишь 8 Гбайт видеопамяти, что вовсе не обрадовало требовательных энтузиастов, одна модификация с суффиксом «Ti» может решить данное недоразумение: в распоряжении ресурса VideoCardz оказались документы, упоминающие ещё не анонсированную модель.

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Источник изображения: NVIDIA

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По данным источника, широко известный производитель Lenovo на своём официальном сайте делится с широким сообществом спецификациями своих игровых ПК серии Legion, среди которых упоминаются модели, оснащённые видеоадаптером GeForce RTX 3070 Ti, получившим в своё распоряжение целых 16 Гбайт видеопамяти, а пару ему составляют дебютировавшие весной процессоры Intel Core i9-10900K и Core i7-10700K.

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Впрочем, ресурс напоминает, что NVIDIA не спешила сообщать своим партнёрам информацию о полных спецификациях новых продуктов и делиться последними версиями ПО, в результате чего технические характеристики ряда продуктов на сайтах AIB-партнёров несколько отличаются от официальных — вполне возможно, что специалисты Lenovo просто не успели обновить информацию и данная вариация видеоадаптера не выйдет в свет.

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Источник изображений: VideoCardz, Lenovo

Кроме того, стоит упомянуть, что видеокарты серии GeForce RTX 30 в составе готовых ПК Lenovo снабжены памятью типа GDDR6, а не GDDR6X, как массовые графические решения, что может указывать либо на неточность, либо на специальные модификации видеоадаптеров.

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Если же данные верны и вариация GeForce RTX 3070 всё-таки получит в своё распоряжение 16 Гбайт видеопамяти, то новинка не обязательно обзаведётся суффиксом «Ti» — вполне возможен и вариант «SUPER», на что указывают данные источника, полученные от AIB-партнёров NVIDIA.