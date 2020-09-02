Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Настольные процессоры Intel 10-го поколения, известные под кодовым именем Comet Lake-S, имеют слабое влияние на текущее положение дел процессорного рынка Германии — по крайней мере, об этом говорит статистика крупного немецкого ритейлера Mindfactory за август, которой делится с компьютерной общественностью энтузиаст ingebor.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке Новейшая RTX 4000 - 75тр Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Согласно представленным данным, в разрезе количества реализованных единиц AMD продолжает значительно отрываться от Intel — расстановка сил выражается соотношением 84 на 16 % в пользу «красной команды».

реклама

Если взглянуть на общую выручку двух противоборствующих сторон, то и тут наблюдается явный перевес для AMD — процессорный гигант обгоняет Intel с результатом в 81 %, в то время как оппоненту приходится довольствоваться 19 % от «общего пирога».

реклама

Что касается стоимости продуктов обеих компаний, то цены процессоров Intel резко поползли вниз: бессменный лидер в лице Core i9-9900K практически сравнялся по стоимости с Ryzen 9 3900X (~€398), вторую строчку занял Core i7-10700K, потерявший в цене с начала продаж 16,1 % (~€366), а на третьей позиции расположился Core i7-9700K, стоимость которого снизилась на 13,5 % по сравнению с прошлым месяцем (~€308).

реклама

Источник изображений: Imgur, ingebor

По словам источника, снижение цен не помогло Intel отвоевать свои позиции, и подобная тенденция сохранится в течение ближайших нескольких месяцев — дебют настольных процессоров семейства Rocket Lake-S практически не повлияет на расстановку сил в борьбе против будущих продуктов AMD с архитектурой Zen 3.