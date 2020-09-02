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Процессоры Comet Lake-S практически не повлияли на расстановку сил в немецкой рознице — даже снижение стоимости CPU не помогает Intel приблизиться к AMD

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Настольные процессоры Intel 10-го поколения, известные под кодовым именем Comet Lake-S, имеют слабое влияние на текущее положение дел процессорного рынка Германии — по крайней мере, об этом говорит статистика крупного немецкого ритейлера Mindfactory за август, которой делится с компьютерной общественностью энтузиаст ingebor.

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Источник изображения: AMD

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Согласно представленным данным, в разрезе количества реализованных единиц AMD продолжает значительно отрываться от Intel — расстановка сил выражается соотношением 84 на 16 % в пользу «красной команды».

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Если взглянуть на общую выручку двух противоборствующих сторон, то и тут наблюдается явный перевес для AMD — процессорный гигант обгоняет Intel с результатом в 81 %, в то время как оппоненту приходится довольствоваться 19 % от «общего пирога».

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Что касается стоимости продуктов обеих компаний, то цены процессоров Intel резко поползли вниз: бессменный лидер в лице Core i9-9900K практически сравнялся по стоимости с Ryzen 9 3900X (~€398), вторую строчку занял Core i7-10700K, потерявший в цене с начала продаж 16,1 % (~€366), а на третьей позиции расположился Core i7-9700K, стоимость которого снизилась на 13,5 % по сравнению с прошлым месяцем (~€308).

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Источник изображений: Imgur, ingebor

По словам источника, снижение цен не помогло Intel отвоевать свои позиции, и подобная тенденция сохранится в течение ближайших нескольких месяцев — дебют настольных процессоров семейства Rocket Lake-S практически не повлияет на расстановку сил в борьбе против будущих продуктов AMD с архитектурой Zen 3.

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Процессоры Comet Lake-S практически не повлияли на расстановку сил в немецкой рознице — даже снижение стоимости CPU не помогает Intel приблизиться к AMD
Alex Mel
02:45
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