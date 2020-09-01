Стали известны рублёвые цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
Несколько часов назад состоялось грандиозное событие, ожидаемое многими энтузиастами и поклонниками продукции NVIDIA — компания наконец-то явила миру свои новые игровые видеокарты поколения Ampere, не забыв про своих потенциальных покупателей из России и обнародовав цены новинок в рублях.
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Так, новый игровой лидер в лице NVIDIA GeForce RTX 3090, снабжённый графическим процессором GA102-300 с частотными характеристиками 1,4/1,7 ГГц в базовом/максимальном режимах и 10496 CUDA-ядрами «на борту», а также получивший 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19,5 ГГц и 384-битной шиной, оценён от 136 990 рублей.
Предтоповая геймерская модель, GeForce RTX 3080, «сердцем» которой стал чип GA102-200, отличающийся частной формулой 1,41/1,71 ГГц и наличием 8704 ядер CUDA, наделённая видеобуфером объёмом 10 Гбайт с памятью GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой 19 ГГц, и шиной в 320 бит, получила ценник от 63 490 рублей.
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Стоимость модели среднего ценового диапазона, а именно GeForce RTX 3070, в основу которой лёг GPU GA104-300, функционирующий на частотах 1,5/1,73 ГГц в базовом и турборежиме соответственно и имеющий 5888 CUDA-ядер, получившей 8 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и 256-битную шину, стартует с отметки в 45 490 рублей.
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Источник изображений: NVIDIA
Первопроходцем среди новых продуктов окажется GeForce RTX 3080 — в продаже видеоадаптер появится с 17 сентября, через неделю дебютирует GeForce RTX 3090, а появления RTX 3070 придётся ждать до октября.
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