Противостоять видеокартам NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 будут три модели от AMD — данные инсайдера
В то время как компьютерное сообщество с замиранием сердца отсчитывает минуты до грандиозного мероприятия NVIDIA, на котором с высокой долей вероятности дебютируют графические решения поколения Ampere, инсайдеры не забывают информировать общественность о не менее ожидаемых продуктах конкурирующей стороны в лице AMD: так, энтузиаст под ником Avery делится очередной порцией данных, находящихся в категории «слухи», иллюстрирующих некоторые нюансы касательно технических характеристик и уровня производительности предстоящих новинок.
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Источник изображения: AMD
Согласно данным инсайдера, в ближайшем будущем AMD планирует выпустить три модели видеокарт с архитектурой RDNA 2: флагманский видеоадаптер получит 80 вычислительных блоков и будет конкурировать с топовым игровым продуктом NVIDIA в лице GeForce RTX 3090.
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Видеокарта на ступень ниже сможет полагаться на 72 вычислительных блока при уровне производительности в 1,6-1,7 раза большем по сравнению с Radeon RX 5700 XT и станет противником GeForce RTX 3080, на что указывают приблизительно равные результаты в популярном бенчмарке 3DMark Fire Strike Extreme и чуть меньшие в Time Spy Extreme.
Третья новинка обзаведётся теми же 72 вычислительными блоками, но несколько сниженными частотами по сравнению со своей «старшей соплеменницей» — вероятно, именно эта модель сможет похвастаться наилучшим показателем производительности на ватт, который, согласно официальной презентации AMD, должен улучшиться на 50 % по сравнению с продуктами прошлого поколения.
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Источник изображений: Twitter, Avery
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По словам источника, анонс новых графических решений AMD состоится в конце октября, а в ноябре можно рассчитывать на появление новинок на прилавках магазинов.
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