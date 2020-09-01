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До официального дебюта графических продуктов NVIDIA, уже хорошо знакомых компьютерной общественности под кодовым именем Ampere, осталось всего несколько часов, а шквал «утечек» продолжает захлёстывать сеть: в который раз нарушителем спокойствия стал ресурс VideoCardz, опубликовавший изображения нескольких моделей видеокарт GeForce RTX 30 производства Inno3D.

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На вершине новой линейки, без сомнения, находятся видеокарты GeForce RTX 3090 и RTX 3080 серии iChill X4: новинки получили заводской разгон, оригинальный дизайн с RGB-подсветкой, а также производительную систему охлаждения с массивным радиатором и четырьмя вентиляторами — тремя стандартными и одним небольшим, расположенным сбоку. При этом графические продукты займут как минимум 2,5 слота.

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На ступень ниже расположились модели, принадлежащие к серии iChill X3: как видно из названия, видеоадаптеры получили в своё распоряжение всего лишь три вентилятора. В остальном же дизайн мало чем отличается от iChill X4, по крайней мере, если судить по изображениям. По мнению источника, представительницы данной серии также получат заводской разгон, но с несколько меньшими частотными показателями, нежели их «старшие соплеменницы».

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«Обычные» модели представлены видеокартой GeForce RTX 3090 Gaming X3, которая, судя по иллюстрации, получила массивный радиатор, состоящий из двух частей, соединённых между собой тепловыми трубками, три вентилятора и занимает 2,5 слота, и единственной на текущий момент представительницей с двумя вентиляторами в лице RTX 3080 Twin X2 OC.

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Источник изображений: VideoCardz

К сожалению, точных данных о технических характеристиках представленных новинок пока что не имеется, однако благодаря надписям на упаковках можно отметить, что модели GeForce RTX 3090 получили 24 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X и 384-битную шину, а GeForce RTX 3080 обзавелись видеобуфером объёмом 10 Гбайт с памятью GDDR6X и шиной в 320 бит.