Накопитель Samsung 980 PRO объёмом 1 Тбайт появился на сайте компании — показатели устройства достигают 7000 Мбайт/с и 1 млн IOPS
Хотя серия твердотельных накопителей 980 PRO производства Samsung была анонсирована ещё в начала года, её флагманский представитель, обладающий объёмом в 1 Тбайт, на официальном сайте появился только сейчас.
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В основу NVME-накопителя лёг контроллер Samsung Elpis и чипы памяти V-NAND 3-bit MLC (именно так их обозначает производитель), а в качестве кэша выступает 1 Гбайт памяти типа LPDDR4. Новинка, получившая поддержку интерфейса PCIe 4.0, обладает достаточно впечатляющими техническими характеристиками: скорость последовательного чтения и записи достигает значений в 7000 и 5000 Мбайт/с соответственно, а производительность в режиме произвольного чтения/записи — до 1 млн IOPS (4 Кбайт, QD32).
Источник изображений: Samsung
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Устройство выпускается в форм-факторе M.2 (2280) и имеет 5-летнюю гарантию при заявленном ресурсе в 600 Тбайт (TBW).
Информации о стоимости новинки и дате начала продаж пока не имеется, однако её появление на официальном сайте компании намекает на скорый дебют устройства.
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