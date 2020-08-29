Бюджетная видеокарта Radeon RX 5300 появилась на сайте AMD — новинка ощутимо превосходит GeForce GTX 1650 в ряде игр
Нежданно-негаданно AMD решила порадовать поклонников своей продукции, располагающих скромным бюджетом, пополнив свой ассортимент настольной дискретной видеокартой Radeon RX 5300, которая по ряду технических характеристик походит на свою мобильную «соплеменницу».
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В основу видеоадаптера Radeon RX 5300 лёг графический процессор, имеющий в своём распоряжении 22 вычислительных блока, 1408 потоковых процессоров, 32 блока растеризации и способный функционировать на частотах вплоть до 1448 и 1645 МГц в игровом и турборежиме соответственно. Пиковая производительность вычислений в режиме с одинарной точностью составляет 4.63 TFLOPs.
Новинка располагает 3 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 c эффективной частотой 14 ГГц и 96-битной шиной, в результате чего значение максимальной пропускной способности памяти достигает 168 Гбайт/с. Уровень TBP видеоадаптера остановился на отметке в 100 Вт. Кроме того, графический адаптер имеет поддержку интерфейса PCIe 4.0.
Основным конкурентом для Radeon RX 5300 стала модель из противоборствующего лагеря в лице NVIDIA GeForce GTX 1650. Согласно тестированию, проведённому специалистами AMD, по среднему значению fps новинка ощутимо опережает своего конкурента в ряде популярных игровых приложений: в Battlefield V преимущество составляет 45,8 %, в Call of Duty: Modern Warfare — 32,7 %, в PlayerUnknown's Battlegrounds — 18,6 %, а в Monster Hunter: World — солидные 56,8 %. Стоит заметить, что в дуэте с видеокартами работал процессор AMD Ryzen 5 3600X.
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Источник изображений: AMD
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Информации о стоимости Radeon RX 5300 пока нет, однако выбранный компанией конкурент намекает, что цена новинки будет варьироваться в пределах 140-170 долларов.
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