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Промежуток, отделяющий компьютерную общественность от дебюта графических видеоадаптеров NVIDIA поколения Ampere, неумолимо сокращается с каждой минутой и находится в пределах, измеряемых несколькими днями, поэтому информации, объясняющей тот или иной нюанс предстоящих новинок, становится всё больше, а главным событием сегодняшнего дня, несомненно, становится «утечка», которая оказалась в распоряжении ресурса VideoCardz — именно она подтверждает технические характеристики топовых моделей NVIDIA.

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Источник изображения: Wccftech

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По данным источника, в сентябре в свет выйдут три новые модели поколения Ampere – NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Новинки получат тензорные и RT-ядра третьего и второго поколений соответственно, а также обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe 4.0, DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1. Кроме того, утверждается, что новинки будут выпускаться по 7-нм техпроцессу.

Флагманская игровая видеокарта GeForce RTX 3090 будет основана на графическом чипе GA102-300, имеющем в своём распоряжении 5248 активных ядер CUDA. Новинка сможет располагать видеобуфером в 24 Гбайт с памятью типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 19,5 ГГц, что при шине в 384 бит даст максимальную пропускную способность в 936 Гбайт/с. Как и предполагалось ранее, «аппетиты» топовой геймерской модели весьма высоки — нереференсным моделям потребуется два 8-контактных разъёма питания, а уровень TGP составит 350 Вт.

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На ступень ниже расположится графический адаптер GeForce RTX 3080, «сердцем» которого станет GPU GA102-200 с 4352 потоковыми процессорами «на борту». Новинка получит 10 Гбайт видеопамяти GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и 320-битную шину, а значение максимальной пропускной способности будет равно 760 Гбайт/с. Кроме того, модификация, оснащённая 20 Гбайт, также готовится к выпуску, однако точная дата её выхода пока не известна. Модели от партнёров NVIDIA также будут снабжаться двумя 8-пиновыми коннекторами, а TGP остановится на уровне в 320 Вт.

Помимо этого, источник сообщает некоторую информацию о видеоадаптере GeForce RTX 3070 — по имеющимся данным, данная модель дебютирует в конце сентября и получит 8 Гбайт памяти типа GDDR6 (без приставки X), поэтому эффективная частота сможет достичь значения лишь в 16 ГГц. Показатель TGP новинки составит 220 Вт. О технических характеристиках графического чипа информации пока нет.

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Источник изображения: VideoCardz

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Стоит напомнить, что 1 сентября состоится крупное мероприятие NVIDIA, на котором с большой долей вероятности и будут анонсированы новые видеокарты GeForce RTX 30.