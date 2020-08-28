Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 3090 и RTX 3080 подтверждены — 5248 и 4352 CUDA-ядер, TGP 350 и 320 Вт соответственно

[ ] для раздела Блоги
+
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
RTX 2080Ti - цена рухнула на порядок
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Промежуток, отделяющий компьютерную общественность от дебюта графических видеоадаптеров NVIDIA поколения Ampere, неумолимо сокращается с каждой минутой и находится в пределах, измеряемых несколькими днями, поэтому информации, объясняющей тот или иной нюанс предстоящих новинок, становится всё больше, а главным событием сегодняшнего дня, несомненно, становится «утечка», которая оказалась в распоряжении ресурса VideoCardz — именно она подтверждает технические характеристики топовых моделей NVIDIA.

реклама

Источник изображения: Wccftech

анонсы и реклама
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Новейшая RTX 4000 - 75тр
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

По данным источника, в сентябре в свет выйдут три новые модели поколения Ampere – NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. Новинки получат тензорные и RT-ядра третьего и второго поколений соответственно, а также обзаведутся поддержкой интерфейса PCIe 4.0, DisplayPort 1.4a и HDMI 2.1. Кроме того, утверждается, что новинки будут выпускаться по 7-нм техпроцессу.

Флагманская игровая видеокарта GeForce RTX 3090 будет основана на графическом чипе GA102-300, имеющем в своём распоряжении 5248 активных ядер CUDA. Новинка сможет располагать видеобуфером в 24 Гбайт с памятью типа GDDR6X, характеризующейся эффективной частотой в 19,5 ГГц, что при шине в 384 бит даст максимальную пропускную способность в 936 Гбайт/с. Как и предполагалось ранее, «аппетиты» топовой геймерской модели весьма высоки — нереференсным моделям потребуется два 8-контактных разъёма питания, а уровень TGP составит 350 Вт.

реклама

На ступень ниже расположится графический адаптер GeForce RTX 3080, «сердцем» которого станет GPU GA102-200 с 4352 потоковыми процессорами «на борту». Новинка получит 10 Гбайт видеопамяти GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц и 320-битную шину, а значение максимальной пропускной способности будет равно 760 Гбайт/с. Кроме того, модификация, оснащённая 20 Гбайт, также готовится к выпуску, однако точная дата её выхода пока не известна. Модели от партнёров NVIDIA также будут снабжаться двумя 8-пиновыми коннекторами, а TGP остановится на уровне в 320 Вт.

Помимо этого, источник сообщает некоторую информацию о видеоадаптере GeForce RTX 3070 — по имеющимся данным, данная модель дебютирует в конце сентября и получит 8 Гбайт памяти типа GDDR6 (без приставки X), поэтому эффективная частота сможет достичь значения лишь в 16 ГГц. Показатель TGP новинки составит 220 Вт. О технических характеристиках графического чипа информации пока нет.

реклама

Источник изображения: VideoCardz

реклама

Стоит напомнить, что 1 сентября состоится крупное мероприятие NVIDIA, на котором с большой долей вероятности и будут анонсированы новые видеокарты GeForce RTX 30.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

nvidia geforce rtx 3080 geforce rtx 3090
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
7
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
8
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-F Gaming (Wi-Fi)
37
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
27
Обзор и тестирование процессорного кулера AeroCool Air Frost 2
38
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
14
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
46
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
55

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – август 2020
17 августа 2020 54
Ретроклокинг: Socket 8 – на пределе возможностей
22 августа 2020 55
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 27
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Crysis 3 – август 2020
19 августа 2020 38
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550M Mortar
20 августа 2020 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

69 смартфонов HUAWEI и honor получат прошивку EMUI 10.1 и Magic UI 3.1 до конца 2020 года – список и сроки выхода
7
Два недорогих телефона Xiaomi 2019 года получили в России стабильную MIUI 12 на последней версии Android 10
+
CD Projekt RED анонсировала новую игру The Witcher
3
Бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite сильно подешевел – Snapdragon 855, NFC и аккумулятор на 4500 мА*ч с 45-Вт зарядкой по низкой цене
+
Энтузиаст запустил Doom Eternal со скоростью 1 000 fps – жидкий азот и -195 градусов позволили обойти законы физики
16
HUAWEI официально снизила стоимость флагмана P40 Pro на 40 000 рублей – лучшая камера на рынке, быстрая, беспроводная зарядка и 40-х зум по самой низкой цене с начала продаж
8
6 смартфонов Huawei и Honor получили новую прошивку EMUI 10.1 / Magic UI 3.1 в России и мире
2
4 смартфона Xiaomi получили официальную прошивку MIUI 12 на операционной системе Android 11
+
NVIDIA опубликовала официальный тизер игровых видеокарт GeForce RTX 3000 Ampere следующего поколения
19
Пилотное производство GeForce RTX 3090 и RTX 3080 уже запущено — производители столкнулись с дороговизной печатных плат и отсутствием драйверов
77
Процессоры AMD следующего поколения получат высокие тактовые частоты и увеличенный IPC на 20%
88
Honor 30 Pro+ рухнул в цене – Kirin 990 5G, NFC, экран 90-Гц AMOLED, аккумулятор на 4000 мА*ч и лучшая камера с большой скидкой
3
Авторы No Man’s Sky выпустят свою новую игру уже завтра
1
Palit зарегистрировала огромное количество видеокарт NVIDIA Ampere — в списке 171 модель
31
NVIDIA не планирует выпускать видеокарту GeForce RTX 3080 Ti в 2020 году – официальный тизер и актуальная информация от инсайдеров
18
Стали известны бесплатные игры PlayStation Plus сентября
5
Энтузиаст показал самую красивую версию GTA 4 из всех существующих – трассировка лучей перенесла игру на несколько лет вперёд
10
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
111
Эксперты назвали три самых оптимальных бюджетных процессора для игр, учёбы и работы – лучший выбор осени 2020 года по мнению Hardwaretimes
31
39 смартфонов Xiaomi 2018-2020 годов получили прошивку MIUI 12 на Android 10 и Android 11 - список и ссылки на загрузку
+

Популярные статьи

ТОП 5 мужских инструментов с AliExpress, о которых Вы не знали - сварочная маска c системой подачи кислорода и лазерная сварка с AliExpress
9
Грамотно собираем игровой ПК на Intel дешевле, чем аналог на AMD - выясняем, так ли нужна новым процессорам Comet Lake-S быстрая оперативная память
247
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
99
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
72
Акция в магазине KeysOff: Windows 10 Professional за $8.34, MS Office 2016 Pro за $22.31 и другие ключи со скидкой до 62%
Рассматриваем реакцию гарантийщиков Intel на включение Extreme Memory Profile (XMP)
35
Зачем Epic Games объявили войну Apple и Google - разбираем масштабное противостояние
37
ASUS представила новые флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro
18
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 360R
10
Кто придумал Worms - история создания и развития знаменитой игры
9

Сейчас обсуждают

Twisted Evil
16:20
Пацаны с васянскими сборками винды, офк.
Microsoft исправила баг, вызывающий постоянную дефрагментацию дисков в Windows 10
Bratken
16:18
Вот и я к тому. А ведь аренда еще. А если бы была не аренда, то ипотека, потому что умру на жилье собирать :) просто тут и на форуме в ветке с выбором ноутов понаблюдал, да коллега бывшая попросила но...
Китайский ценник NVIDIA GeForce RTX 3090 подобрался к отметке $2700
Илья Андрощук
16:16
Просто используй OEM варианты для сборки, так всегда дешевле. Корпус без БП + отдельно БП (для этого конфига подойдут самые дешовые варианты), ОЕМ процеесоры+охлаждение отдельно, ну и смотреть технопо...
Лучшая сборка из магазина для офиса на сегодня
Yilec
16:15
В каталоге обновлений такого нет.
Microsoft исправила баг, вызывающий постоянную дефрагментацию дисков в Windows 10
wwr222
16:15
Офигенный ответ...Раньше такой дичи тут не писали.Но для одаренных с соц.сетей,самое оно
Собираю недорогой игровой ПК на Ryzen 3300X для игровых хитов 2020 года
Анатолий Кочин
16:13
Что за бред, ни разу не сталкивались с выбором API в настройках игры?
Уровень функций DirectX 12_2 будет поддерживаться NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30, AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2), Intel Xe-HPG и Qualcomm Snapdragon
wwr222
16:12
Это такая гениальная отмазка при покупке платы,не соответствующей процу?
Собираем «долгоиграющий» игровой ПК на комплектующих от AMD - Ryzen 7 3700X и Radeon RX 5700
Inqizitor
16:12
Мда, т.е. новые игры на 1080ti уже не запустятся? Отличный ход, НВидия.
Уровень функций DirectX 12_2 будет поддерживаться NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30, AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2), Intel Xe-HPG и Qualcomm Snapdragon
Tyconcat
16:11
чего нет того нет
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
Tyconcat
16:11
в 2021 появятся выгрузки
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем