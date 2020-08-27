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Palit зарегистрировала более 170 моделей видеокарт GeForce RTX 30 — от RTX 3060 до RTX 3090

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Производители графических решений продолжают активно готовиться к предстоящему дебюту потребительских видеокарт NVIDIA, относящихся к поколению Ampere: так, компания Palit Microsystems, хорошо известная благодаря своим графическим адаптерам, зарегистрировала огромное количество моделей серии GeForce RTX 30, о чём говорит запись в базе данных Евразийской экономической комиссии, найденная специалистами ресурса VideoCardz.

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Источник изображения: ЕЭК

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Согласно официальной документации, модельный ряд видеокарт, зарегистрированный в базе, насчитывает 171 вариант — от GeForce RTX 3060 и RTX 3070 до GeForce RTX 3080 и RTX 3090, причём некоторые модели имеют индексы — от вполне понятных «T» и «S», вполне вероятно относящихся к модификациям Ti и SUPER, до пока что необъяснимой приписки «H».

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Источник изображений: VideoCardz

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Стоит учесть, что далеко не все модели из представленного  списка в конечном итоге смогут появиться на полках магазинов — предварительная подача полного перечня продуктов в официальные органы является обычной практикой большинства производителей.

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Panzerkampfwagen
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Это уже не впервой, у Хуанито можно покупать карты только спустя год после их выхода, когда полностью сформировалась линейка Ti иначе может и кидануть он это любит!)))
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