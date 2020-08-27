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Официальный анонс потребительских видеоадаптеров NVIDIA поколения Ampere неумолимо приближается с каждой минутой, что заставляет производителей видеокарт нервно поглядывать на часы, конечно, если они рассчитывают выпустить свои продукты в срок. Впрочем, дела у многих компаний идут вполне неплохо, о чём сообщает известный специалист Игорь Валлосек (Igor Wallossek) со страниц ресурса igor´sLAB.

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Источник изображения: Wccftech

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По информации источника, все крупные производители графических решений уже вовсю трудятся над своими новыми продуктами, запустив так называемое пилотное производство, а версия BIOS (RC2) указывает на практическую близость к готовности. Отмечается, что в основу видеоадаптеров от партнёров NVIDIA ляжет плата не эталонного дизайна, известная под идентификатором PG132, а собственные наработки компаний.

Утверждается, что NVIDIA хорошо позаботилась об «утечках» касательно уровня производительности своих новых продуктов, не предоставив сторонним разработчикам тестовых драйверов, что вызывает некоторое недоумение в связи с фактической невозможностью оценки достижений новинок для партнёров.

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О спецификациях систем охлаждения предстоящих новинок инсайдер слишком не распространялся, однако обмолвился о некоторых особенностях продуктов производства ASUS, утверждая, что тайваньский производитель снабдит свои видеокарты GeForce RTX 30 серии STRIX тремя 100-миллиметровыми вентиляторами, поэтому вполне вероятно, что общая длина продуктов данной линейки составит около 32 см.

Источник отмечает, что в основу графических адаптеров GeForce RTX 3090 и RTX 3080 ляжет 12-слойная печатная плата, достаточно сложная и дорогостоящая в своём производстве, в том числе в связи с применяемым методом обратного сверления, который позволяет ощутимо увеличить скорость передачи данных, что необходимо с учётом использования памяти типа GDDR6X.

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Кроме того, инсайдер делится своим собственным «творчеством»: изображением возможного чипа GA102 для будущих флагманских продуктов NVIDIA поколения Ampere.

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Источник изображения: igor´sLAB

Стоит напомнить, что официальная информация с большой долей вероятности появится уже через несколько дней — первый день сентября ознаменуется грандиозным мероприятием NVIDIA.