Intel напомнила о скором дебюте 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake и обновлении логотипов
Intel продолжает свою растянувшуюся по времени кампанию, предвосхищающую анонс новых мобильных процессоров семейства Tiger Lake: несколько месяцев назад компания достаточно необычным образом сообщила представителям прессы о своих готовящихся продуктах, разослав им горшки и семена тигровой лилии, после некоторого затишья официально пригласила журналистов на предстоящее мероприятии, а сейчас, когда до события осталось около недели, напомнила о своих намерениях, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображений: VideoCardz, Twitter, Hassan Mujtaba
Согласно информации источника, в данный момент Intel рассылает официальные приглашения — к ним прилагается гарнитура производства JBL, а также буклет, сообщающий о планах компании представить «совершенно новый внешний вид» своих продуктов, что указывает на предстоящий ребрендинг, факт которого стал известен несколько недель назад благодаря «утечке» новых логотипов.
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Источник изображения: VideoCardz
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Стоит напомнить, что грядущие процессоры Intel 11-го поколения под кодовым именем Tiger Lake будут выпускаться по 10-нм технологическому процессу, получат ядра Willow Cove и графическую подсистему с архитектурой Xe, что сулит ощутимое повышение производительности, и найдут своё призвание в мобильных продуктах.
Само же мероприятие состоится уже через неделю, а именно 2 сентября.
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